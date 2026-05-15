“Benvenuto Giro”: Confesercenti pronta ad accogliere la carovana rosa nel Ponente ligure

Il Ponente ligure si prepara ad accogliere con entusiasmo il passaggio del Giro d’Italia 2026. In vista della 12ª tappa del prossimo 21 maggio, Confesercenti provinciale lancia il progetto “Benvenuto Giro”, iniziativa pensata per coinvolgere il comparto turistico, commerciale e ricettivo del territorio nella grande festa della corsa rosa.

L’obiettivo è trasformare l’arrivo del Giro in un’occasione di promozione collettiva capace di valorizzare l’immagine della provincia di Imperia e del Golfo Dianese, coinvolgendo attività economiche, strutture alberghiere, pubblici esercizi e operatori locali.

“Una vetrina straordinaria per il nostro turismo e per il nostro territorio”, sottolinea il presidente provinciale di Assohotel Confesercenti, Leonardo Ceresi, evidenziando il valore strategico dell’evento sia sotto il profilo sportivo sia dal punto di vista della promozione turistica internazionale.

Attraverso il progetto “Benvenuto Giro”, Confesercenti punta a creare un’immagine coordinata e festosa del territorio grazie a materiali promozionali dedicati, iniziative di animazione e una partecipazione diffusa delle imprese locali lungo tutto il percorso della tappa.

“Vogliamo coinvolgere tutta la comunità economica locale, creando un clima di partecipazione e valorizzando il grande patrimonio di ospitalità che caratterizza la nostra provincia”, spiega Ceresi.

Hotel, alberghi, bed & breakfast, campeggi, ristoranti, bar e attività commerciali sono già al lavoro per accogliere atleti, squadre, giornalisti, appassionati e visitatori che seguiranno il Giro d’Italia lungo le strade del Ponente ligure.

Secondo Assohotel Confesercenti, eventi sportivi di questa portata rappresentano un fondamentale motore di promozione territoriale. “Il Giro non è soltanto uno degli eventi sportivi più importanti al mondo, ma anche una straordinaria vetrina mediatica capace di valorizzare paesaggi, tradizioni, eccellenze enogastronomiche e capacità ricettiva”, aggiunge Ceresi. “Ogni immagine trasmessa in televisione e sui media contribuirà a raccontare le bellezze del nostro territorio e a rafforzarne l’attrattività turistica”.

Nell’ambito dell’iniziativa saranno distribuite locandine ufficiali “Benvenuto al Giro d’Italia”, materiali espositivi e strumenti promozionali destinati alle attività aderenti, con l’obiettivo di rendere visibile e condivisa la partecipazione dell’intero territorio alla manifestazione.

Confesercenti ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro delle amministrazioni locali, degli enti coinvolti e degli organizzatori della corsa, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e operatori economici.

“Eventi come questo sono il risultato di un importante gioco di squadra. Il comparto turistico farà la propria parte con grande senso di responsabilità e con l’obiettivo di trasformare questa tappa del Giro in una vera festa del territorio”, conclude Ceresi.

Infine, l’invito rivolto a cittadini e imprese è quello di aderire con entusiasmo al progetto, contribuendo a offrire la migliore immagine dell’accoglienza e delle eccellenze del Ponente ligure in occasione del passaggio della carovana rosa.