Sanremo Gym Festival, successo per la Gymflowers Cup: 200 ginnaste protagoniste al Mercato dei Fiori

Al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea è andata in scena, sabato 9 maggio, la Gymflowers Cup di artistica femminile, inserita nella terza edizione del Sanremo Gym Festival organizzato dalla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Sanremo.

La manifestazione si è trasformata in una vera festa della ginnastica provinciale, coinvolgendo circa 200 ginnaste appartenenti alle società SunnyGym, Vittoria, Ginnastica Imperia, Nike, Artistica Star e Riviera dei Fiori. Per tutta la giornata le atlete si sono alternate sugli attrezzi sostenute da un pubblico numeroso e caloroso.

Le gare erano pensate per coinvolgere ginnaste di differenti livelli ed età, offrendo un’importante occasione di confronto tra le realtà del territorio impegnate nella ginnastica artistica femminile.

Importante anche il ruolo della palestra dedicata esclusivamente alla ginnastica all’interno dell’impianto di Valle Armea, che si è confermata una struttura funzionale per ospitare eventi di rilievo. L’impianto continua infatti a migliorare grazie agli interventi dell’Amministrazione comunale e all’impegno economico e tecnico della società organizzatrice.

“La partecipazione di quasi tutte le società della provincia sta creando i presupposti per una crescita numerica e tecnica delle nostre realtà”, spiegano dalla Riviera dei Fiori. Proprio in questi giorni è emersa inoltre la possibilità, a fine mese, della visita di una delegazione della Federazione Ginnastica d’Italia con la presenza del presidente federale Andrea Facci.

L’incontro potrebbe rappresentare un momento importante di confronto sul tema dell’impiantistica sportiva, considerata fondamentale per garantire attività sicure e di qualità attraverso palestre dedicate, attrezzature idonee, concessioni pluriennali e una collaborazione sempre più stretta tra associazioni ed enti.

Dopo la gara nazionale di trampolino elastico e la Gymflowers Cup di artistica, il Sanremo Gym Festival proseguirà il 23 e 24 maggio con le attività non competitive del calendario nazionale FederGinnastica. In programma il Minigym dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni, il Supergym di artistica maschile, femminile, ritmica e trampolino per la fascia 6-8 anni, il Top Gym di GAF e GR, oltre a Gymnaestrada e Golden Age, esercizi coreografici a tema aperti a tutte le età.

Nel frattempo la Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, archiviata la Gymflowers Cup con numerosi podi conquistati alla presenza del delegato provinciale Coni Massimo Zorniotti, sarà impegnata a Torino dal 15 al 17 maggio con le finali nazionali di trampolino elastico.

Tra gli atleti qualificati spicca Matilde Sappia, ammessa ai Campionati Assoluti, insieme a Giacomo Cioffi, finalista nel Campionato Nazionale Individuale Gold. Accederanno inoltre alle finali del programma individuale Silver Mia Bertonasco, Matilde Cosentino, Giulia Di Francesco, Camilla Di Simone, Ilaria Donatello, Beatrice Evangelista, Noemi Giancaterino, Mia Manferdini, Bice Manzo, Giulia Parente, Benedetta Semiglia, Cecilia Carlo e Roberta Di Michele nelle specialità di trampolino elastico, tumbling e minitrampolino.