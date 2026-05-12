Successo per 1° Torneo Reverdito Alemanno: sport e salute per valorizzare la crescita del volley sul territorio

Si è concluso con grande partecipazione ed entusiasmo il 1° Torneo Reverdito Alemanno, andato in scena il 9 e 10 maggio a Cuneo, in un intenso fine settimana dedicato alla pallavolo giovanile femminile.

La manifestazione ha visto protagoniste, nella giornata di sabato 9 maggio presso la palestra Ex Media 4, le squadre della categoria Under 13 femminile, con la vittoria finale della Cuneo Granda Volley. Domenica 10 maggio, invece, il Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta ha ospitato il torneo Under 15 femminile, conquistato dalla Libellula Volley.

Complessivamente hanno preso parte al torneo 8 squadre, rappresentative di 5 società del territorio: Cuneo Granda Volley, Libellula Volley, Dragons Dronero, Club76 PlayAsti e Centallo Volley, per un totale di circa 120 atlete coinvolte. Due giornate intense che hanno saputo unire competizione, aggregazione e formazione, regalando volley di alto livello giovanile e una grande partecipazione sugli spalti.

La società desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i genitori e ai volontari che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento, contribuendo in maniera fondamentale alla perfetta riuscita della manifestazione. Un grazie particolare anche al Comitato Territoriale FIPAV Cuneo-Asti per il supporto negli arbitraggi durante tutta la durata del torneo.

Tra i momenti più significativi del weekend anche la Masterclass con Paola Cardullo, svoltasi nella mattinata di domenica 10 maggio, che ha coinvolto circa 30 atlete e 15 tecnici provenienti da numerose società del territorio. Un’importante occasione di confronto, crescita tecnica e condivisione, particolarmente apprezzata da tutte le partecipanti.

Nel corso dei due giorni del Torneo è stato inoltre dedicato spazio ad un momento informativo sul rapporto tra salute e sport. I dottori Reverdito e Alemanno hanno infatti messo a disposizione le proprie competenze professionali per approfondire con genitori e atlete il legame tra salute della bocca e benessere del corpo. Un tema particolarmente importante in età evolutiva, poiché una corretta salute orale può influire sulla respirazione, sull’equilibrio posturale, sulle prestazioni sportive e sulla qualità del recupero fisico, contribuendo anche alla prevenzione degli infortuni.

Un ringraziamento speciale va quindi al partner Studio Reverdito Alemanno, grazie al quale è stato possibile realizzare un evento così importante per la città di Cuneo. La collaborazione ha permesso di promuovere una due giorni di sport, passione e condivisione, valorizzando il connubio fondamentale tra attività sportiva e benessere delle giovani atlete.

Il successo di questa prima edizione rappresenta non solo un importante traguardo, ma soprattutto l’inizio di un percorso ambizioso per continuare a far crescere la pallavolo giovanile sul territorio attraverso il progetto “House of Volley”, promosso e coordinato come capofila da Granda Volley Academy, creando occasioni di sport, formazione e condivisione per le giovani atlete del futuro.