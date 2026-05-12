Trail Gli Ulivi 2026: a Badalucco sport, natura e spettacolo per la quinta edizione organizzata dalla Naturun Team Valle Argentina (Foto)

Si è svolta domenica a Badalucco la quinta edizione del Trail Gli Ulivi, manifestazione organizzata dalla Naturun Team Valle Argentina che ha regalato una giornata di sport e divertimento agli atleti impegnati sui percorsi dell’entroterra ligure tra sentieri e mulattiere del paese.

Accanto alle tradizionali distanze da 27 e 10 chilometri, l’edizione 2026 ha introdotto anche un mini trail non competitivo da 6 chilometri. Complessivamente sono stati circa 140 i partecipanti che hanno preso parte alle gare in programma.

Il Trail Gli Ulivi Long 27K, con un dislivello positivo di 1.659 metri, ha portato gli atleti fino all’anticima di Monte Ceppo. La competizione era valida come UTMB Index Qualifier 20K, consentendo ai partecipanti di accumulare punti per l’accesso agli eventi del circuito UTMB World Series. Il Trail Gli Ulivi Short 10K, con 650 metri di dislivello positivo, ha invece proposto il celebre “Anello della Madonna della Neve”, mentre il Mini Trail 6K ha ripercorso parte dei tracciati delle altre due prove.

Nel Trail Gli Ulivi Long 27K, in campo maschile, vittoria per Simone Bogliolo della Naturun Team Valle Argentina con il tempo di 2h27’19”, davanti a Maurizio Ferratusco della Pro San Pietro Sanremo in 2h44’26” e a Luca Campione della Dianese Outdoor in 2h46’01”.

Tra le donne successo per Franca Cagnotti della Boves Run in 3h32’14”, seguita da Valentina Minniti della Pro San Pietro Sanremo in 3h36’54” e da Barbara La Rosa della Naturun Team Valle Argentina in 3h38’56”.

Nel Trail Gli Ulivi Short 10K, vittoria maschile per Eugenio Marcarelli dell’Albenga Runners in 57’00”, davanti a Federico Alborno della Pro San Pietro Sanremo in 59’37” e a Lorenzo Calamai della Naturun Team Valle Argentina in 1h02’05”.

La gara femminile è stata vinta da Chiara Geron dell’A.S.D. Next 42.195 in 1h10’28”. Secondo posto per Valentina Di Michele della Naturun Team Valle Argentina in 1h13’27”, terza Chiara Della Porta del Marathon Club Imperia in 1h17’36”.

Nel Mini Trail 6K successo maschile per Francesco Rovere in 36’58”, davanti a Gianluigi Martino in 40’28” e Alessandro Di Guardo in 42’17”.

Tra le donne prima posizione per Rosita Caprini in 53’21”, seguita da Nicoletta Olivieri in 57’00”. Terzo posto ex aequo per Chiara Fusaro e Roberta Olivieri in 58’26”.

Alla cerimonia di premiazione era presente il sindaco di Badalucco Matteo Orengo.

“È come sempre una grande soddisfazione vedere gli sforzi organizzativi ripagati dall’affetto dimostrato dagli atleti al via nelle varie gare – ha dichiarato Samuele Di Fiore, presidente della Naturun Team Valle Argentina – Il nostro splendido entroterra si conferma un ambiente ideale per manifestazioni di questo tipo, dove lo sport si unisce alla natura”.

Di Fiore ha inoltre annunciato i prossimi appuntamenti organizzati dal sodalizio: il 12 luglio la Sant’Erasmo Run, con gare da 10 e 5 chilometri sul lungomare di Arma di Taggia, e il 23 agosto la T.N.T. Taggia Naturun Trail, con percorso di 7 chilometri nel centro storico di Taggia.

A margine della manifestazione, partecipanti e pubblico hanno potuto usufruire di un servizio di misurazione della glicemia grazie a un progetto di prevenzione del diabete curato dal Lions Club Arma di Taggia.

L’evento è stato organizzato dalla Naturun Team Valle Argentina con il patrocinio del Comune di Badalucco e la collaborazione del Soccorso Alpino e Speleologico e della Croce Verde Arma Taggia. La gara era inoltre riconosciuta di interesse nazionale dall’Ente di Promozione Sportiva CSEN.