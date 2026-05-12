Pallavolo. Riviera Volley Sanremo a caccia del titolo regionale Under 13

Sono diventati anche protagonisti di un cartoon i componenti la formazione Under 13 del Riviera Volley Sanremo, squadra targata Zanotto Marco S.r.l..

Riprodotto su una pagina che nulla ha da invidiare ai più classici giornalini, tappa per tappa, viene ripercorso il cammino compiuto dai gialloneri nel corso della loro straordinaria stagione.

Già perché quella di questi terribili ragazzini guidati da Rocco Dichio, è stata e continua ad essere una stagione speciale, incredibile.

Battendo in trasferta per 3 a 0 il Volley Finale la Zanotto Sanremo si è aggiudicata domenica scorsa il titolo interprovinciale di categoria ed il diritto di partecipare, domenica 17 ad Arenzano, alle semifinali contro Colombo Genova e Amis valide per l’accesso alla finale per l’aggiudicazione del titolo regionale, un traguardo impensabile alla vigilia quanto ambitissimo.

La forza di questo gruppo sta nella crescita avvenuta allenamento dopo allenamento, grazie all’applicazione di ogni componente avvenuta sempre con entusiasmo e voglia di imparare, denotando un’entusiasmante energia. Questi ragazzi hanno dimostrato che il lavoro e lo spirito di squadra possono portare lontano.

Nella classifica del torneo interprovinciale i gialloneri, con 20 punti all’attivo, si sono lasciati alle spalle l’Alassio Toirano che ha chiuso distanziato di una sola lunghezza, l’Albisola (14 punti), l’Imperia Volley ed il Volley Finale.

«Ad inizio stagione avevamo poco tempo per costruire –ha commentato al termine della straordinaria galoppata della sua squadra il tecnico Rocco Dichio– ma i ragazzi hanno dimostrato subito grande disponibilità e voglia di lavorare. Allenamento dopo allenamento sono cresciuti tanto. Vincere il titolo territoriale Under 13 nel 6vs6 è il premio per l’impegno e la continuità avuti durante tutto l’anno. Ora ci aspetta la fase delle finali regionali, un’esperienza da vivere con entusiasmo e umiltà».