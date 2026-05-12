Calcio. Ospedaletti, si ferma in finale lo splendido cammino dell'under 15 nel campionato regionale

Solo l’ultimo atto della stagione ha separato l’Under 15 dell’Ospedaletti dalla conquista del titolo regionale di categoria.
Dopo una stagione da incorniciare in campionato e dopo un percorso di carattere nella fase finale, i ragazzi di mister Marco Anzalone sono stati superati in finale dal Vado, capace di imporsi con tre reti nella gara decisiva.
Una sconfitta che non cancella quanto costruito dagli orange nel corso dell’anno: un cammino importante, fatto di crescita, continuità e spirito di squadra. Per l’Ospedaletti resta la soddisfazione di essere arrivato fino in fondo e la consapevolezza di avere posto basi solide in vista della prossima stagione
Giovanissimi Regionali Under 15
Ospedaletti - Vado 0-3
Ospedaletti: 1 Bertani, 2 Airenti, 3 Orlando, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri
A disposizione: 12 Loffredo, 13 Siffredi, 14 Ragazzoni, 15 Guglielmi, 16 Spanò, 17 La Rosa, 18 Laabioua, 19 Alagna, 20 Tagliatini. Allenatore: Marco Anzalone