Sanremo Like Swim protagonista al 12° Trofeo Master Mysport di Genova

La prima uscita stagionale in questa formula — ben più impegnativa rispetto alla vasca corta — ha dato subito risposte positive: i risultati ottenuti confermano la qualità del lavoro svolto in questi mesi.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente Sebastiano Bonaccorso, che ha voluto fare i complimenti a tutti e nove gli atleti scesi in vasca: una squadra che ha onorato la maglia con impegno e determinazione, portando a casa risultati di cui essere orgogliosi. Un elogio particolare è andato agli allenatori Davide Giacchino (sezione di Bordighera) e Samuele Latella (sezioni di Sanremo) per aver costruito un gruppo affiatato e coeso, capace di esprimersi al meglio anche in una gara di livello. Il presidente si è detto sicuro che alla prossima manifestazione il numero di partecipanti sarà ancora maggiore.

I risultati degli atleti

• Claudia Tudini — doppio oro: 200 e 400 stile libero. Un risultato di grande spessore che la conferma tra le punte di diamante della squadra.

• Lorenzo Tedeschi — oro nei 200 misti, argento nei 200 stile libero e quarto posto nei 400 stile libero. Una gara da protagonista assoluto, con il podio sfiorato anche nella distanza più lunga.

• Samuele Bernò — due argenti nei 100 e 200 stile libero. Prestazione solida e costante nelle due gare.

• Alessandro Martinez — secondo nei 1500 stile libero, terzo nei 400 stile libero. Due podi su due gare: un bottino di tutto rispetto.

• Leonardo Bellone — argento nei 200 misti, quarto nei 200 stile libero e settimo nei 100 stile libero. In acqua in tre gare diverse con risultati sempre di rilievo.

• Greta Pagani — secondo posto nei 100 stile libero, quarta nei 200 stile libero. Buona la prima in vasca lunga per lei.

• Giada Fiore — seconda nei 100 stile libero, quinta nei 50 stile libero. Ottima presenza in entrambe le distanze.

• Lorenzo Viale — secondo nei 50 rana, ottavo nei 50 farfalla, decimo nei 50 stile libero. Menzione speciale: nei 50 stile libero è riuscito a scendere sotto il muro dei 30 secondi, un traguardo personale significativo.

• Tommaso Ambesi — quinto nei 50 stile libero, sesto nei 100 stile libero. Gara d'esordio in vasca lunga con buone sensazioni.

Nel complesso un esordio stagionale molto positivo per la Sanremo Like Swim, che in vasca lunga ha dimostrato di avere un gruppo competitivo e in crescita. L'appuntamento è già alla prossima gara, con la speranza di portare ancora più atleti ai blocchi di partenza.