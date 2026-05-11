Wings for Life World Run 2026, il Social.Cardio Club protagonista ad Aosta tra podi, emozioni e solidarietà

Il Social.Cardio Club ha vissuto una giornata da ricordare alla Wings for Life World Run 2026, la corsa benefica più grande al mondo andata in scena il 10 maggio. Un evento globale che ha coinvolto quasi 350 mila partecipanti, di cui circa 8 mila in Italia, tutti uniti dallo stesso obiettivo: sostenere la ricerca sulle lesioni del midollo spinale, grazie al fatto che il 100% delle iscrizioni viene devoluto alla ricerca.

Da Ventimiglia sono partiti in sedici, raggiungendo Aosta, sede della loro partecipazione all’evento. Il viaggio è stato sostenuto da Red Bull, mentre gli atleti hanno contribuito con la sola quota di iscrizione di 25 euro.

A raccontare l’esperienza è stato Claudio Della Morte, capitano della squadra insieme a Francesca Balbo.

“Il mio obiettivo era fare un allenamento lungo in preparazione al Passatore Firenze-Faenza del 23 e 24 maggio. Come esperienza personale è stata bellissima”, ha spiegato Della Morte.

La particolarità della Wings for Life World Run è il suo format unico: tutti i partecipanti partono contemporaneamente in ogni parte del mondo e non esiste un traguardo fisso. A inseguire i corridori c’è infatti la celebre “Catcher Car”, virtuale o reale, che elimina progressivamente gli atleti una volta raggiunti.

Il motto della manifestazione, “Corri per chi non può farlo”, ha lasciato un segno profondo nei partecipanti del club ligure.

“Vedere le persone in sedia a rotelle fare il tifo per noi è stato bellissimo. Anche l’app della gara ci incitava continuamente a non farci raggiungere dalla macchina”, ha raccontato ancora Della Morte.

Ottimi anche i risultati sportivi ottenuti dal gruppo. Nel Social.Cardio Club maschile i primi tre sono stati:

1. Claudio Della Morte con 34 km,

2. Lorenzo Stancapiano con 21 km,

3. Germano Di Pasquale.

Nel settore femminile:

1. Francesca Balbo con 18 km,

2. Maria Rebagliati con 13,20 km,

3. Vladislava Kolisnyk con 13,16 km.

Grande soddisfazione anche nella classifica assoluta dell’evento di Aosta, che contava circa 650 partecipanti . Sul podio sono saliti:

1. Andrea Restano con 36 km,

2. Vincenzo Nasca con 35 km,

3. Claudio Della Morte con 34 km.

Un risultato inatteso ma prestigioso per il portacolori del Social.Cardio Club.

“Non sapevo nemmeno che ci fosse una classifica assoluta, quindi ritrovarmi sul podio è stata una sorpresa enorme”, ha commentato il runner ligure, reduce anche dal recente secondo posto di categoria alla Rapidissima della settimana precedente.

La giornata si è conclusa con ulteriori soddisfazioni per il gruppo: il Social.Cardio Club è stato premiato come squadra arrivata da più lontano, mentre Maria Rebagliati e Claudio Della Morte hanno vinto a estrazione due borracce ufficiali Wings for Life by Red Bull. Una trasferta fatta di sport, amicizia e solidarietà, perfettamente nello spirito della manifestazione.