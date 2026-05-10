Suspension Bloom 2026, trionfo per le allieve del Cerchio Aereo di Taggia: tutte sul podio a Sarzana (foto)

Nel week end passato la competizione di Cerchio Aereo e Tessuti – Suspension Bloom 2026 svoltasi a Sarzana si è chiusa con un bilancio che va oltre ogni più rosea aspettativa per le allieve del cerchio Aereo di Taggia guidate dall’insegnante Monica Vallini. In un evento caratterizzato da un alto livello Tecnico, Artistico e Teatrale, la delegazione ha centrato un obiettivo straordinario: tutte le allieve partecipanti sono salite sul podio.

Il Debutto delle Juniores

Ottimo risultato arriva dalla categoria Juniores Assoli Classe B, dove Virginia Gavina e Gaia Camoglio hanno affrontato la loro prima competizione. Nonostante l'emozione dell'esordio, le due giovani atlete hanno dimostrato una maturità e una tenuta di gara da veterane:

- Virginia Gavina (White Rabbit Art Studio) ha conquistato un incredibile 2° posto, sfiorando la vittoria con una routine fluida e precisa.

- Gaia Camoglio (Ocio Art Studio) ha completato il successo di categoria piazzandosi al 3° posto, rendendo il podio juniores un affare quasi privato della Scuola Vallini.

Eccellenza nel Duo e Riconoscimenti Speciali

La giornata ha visto brillare anche le più piccole e le atlete di categoria superiore:

- Lucilla Ciani e Dorotea Grosso (Ocio Art Studio): Incantando giuria e pubblico hanno portato a casa un 1° posto nella categoria Duo Baby con Menzione speciale per la Coreografia a testimonianza della qualità artistica del lavoro svolto in palestra.

- Greta Frediani (Ocio Art Studio ): Una prestazione di carattere che le è valsa non solo il podio salendo al 3° Posto negli Assoli Over 18 Classe B, ma anche una prestigiosa Borsa di Studio, premio riservato ai profili di maggior interesse per il futuro della disciplina.

- Jennifer Ida Enrici (Ocio Art Studio ): Ha confermato la sua determinazione portando a casa un 2° Posto pesantissimo nella categoria Assolo Kids classe C, una delle categorie più agguerrite.

Riuscire a portare sul podio delle esordienti, insieme ad atlete già testate, è la firma indelebile di Monica Vallini. La sua capacità di preparare le ragazze non solo fisicamente, ma anche psicologicamente ad affrontare la pedana, è stata la vera chiave di questo successo collettivo.

Sarzana ha incoronato un gruppo unito, dove il talento individuale è stato esaltato da una guida tecnica magistrale. Per queste atlete, questo podio è solo il primo capitolo di una lunga storia di successi a mezz'aria.