Calcio, Ospedaletti, sconfitta indolore a Diano Marina: la stagione si chiude con il 2-0 della Golfo Dianese

L’Ospedaletti chiude la stagione 2025/2026 con una sconfitta indolore sul campo della Golfo Dianese.

La prima azione del match è degli orange: lancio di Russo per Zito, che calcia poco sopra la traversa. Al 7’, però, passa in vantaggio la Golfo Dianese con Arrigo, che prima colpisce il palo e poi, sulla ribattuta, insacca.

I padroni di casa vanno vicini al raddoppio, ma Gallo para la conclusione al volo di Mrahi. Zito ci prova da metà campo e sfiora l’eurogol, mentre su azione di contropiede Rotolo si vede respingere da Cacciò il pallone del possibile pareggio.

La Golfo Dianese sfiora ancora il raddoppio con Arrigo, che però conclude fuori da ottima posizione. Per gli orange si fa vedere anche Molinari che, servito da Santarsiero, trova la risposta di Cacciò. Stesso destino per Santarsiero, servito da Ilias El Kamli, ma anche in questo caso il numero uno avversario si fa trovare pronto.

Nella ripresa l’Ospedaletti colpisce il palo dopo appena cinque minuti con Zito, ma pochi secondi più tardi è la Golfo Dianese a trovare il raddoppio: Allais riceve palla su calcio di punizione e firma il 2-0 con una conclusione sotto la traversa.

Non succede più nulla fino al 90’, quando il triplice fischio del direttore di gara sancisce la fine del match e la conclusione della stagione, che ha visto l’Ospedaletti chiudere il campionato di Prima Categoria Girone A a quota 37 punti.

Golfo Dianese - Ospedaletti 2-0

Marcatori: 7’ Arrigo, 50’ Allais

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Bacciarelli, 3 Santarsiero, 4 Barbagallo (55’ 13 Cordì), 20 Rotolo, 6 Russo (50’ 16 Cascone), 7 El Kamli I., 8 Molinari (50’ 14 Salmaso), 9 El Kamli M., 10 Zito, 11 Sartori (70’ 15 Di Luca)

A disposizione: 12 Bazzoli

Allenatore: Fabio Luccisano

Golfo Dianese: 1 Cacciò, 2 Avignone, 3 Bertoli (74’ 17 Zampetti), 4 Pozzato, 5 Zanchi (80’ 14 Robotti), 6 Favale, 7 Arrigo (85’ 16 Bruna), 8 Schievenin, 9 Shala (50’ 15 Greco), 10 Allais (60’ 20 Pedone), 11 Mrahi

A disposizione: 12 Cucuzza, 13 Guastamacchia, 18 Tinkiano, 19 Zambruno

Allenatore: Danilo Vindigni

Arbitro: Adnane Raddouh (Imperia)

Ammoniti: El Kamli M., Bacciarelli, Zito, Zanchi, Arrigo, Favale