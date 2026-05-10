Arnaldi lotta per oltre due ore ma cede a Jodar: a Roma finisce la corsa del matuziano, applausi dal Centrale

Si ferma al terzo turno degli Internazionali d’Italia la splendida rincorsa di Matteo Arnaldi, sconfitto sul Centrale del Foro Italico dal giovane spagnolo Rafa Jodar con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 al termine di una battaglia durata oltre due ore. Una sconfitta amara, ma che non cancella quanto di buono costruito dal ligure nelle ultime due settimane: sette vittorie complessive tra Cagliari e Roma, sei in più rispetto a quelle raccolte in tutto il suo difficile 2026 fino a questo momento, e soprattutto il ritorno virtuale tra i primi cento giocatori del mondo.

L’avvio del match è stato traumatico per Arnaldi. Jodar è entrato in campo con un’intensità impressionante, aggredendo ogni risposta e comandando gli scambi con un rovescio devastante. Il ligure ha subito immediatamente il break e si è trovato travolto dalla furia dello spagnolo, capace di salire rapidamente sul 5-0. Il 6-1 finale del primo set ha fotografato perfettamente la superiorità dell’iberico nella fase iniziale, con Arnaldi troppo falloso e spesso costretto a rincorrere.

Ma il merito dell’azzurro è stato quello di non uscire mentalmente dalla partita. Nel secondo parziale il livello del suo tennis è cresciuto sensibilmente: più ordine tattico, scelte migliori e maggiore aggressività con il dritto. Arnaldi ha iniziato a prendere il tempo a Jodar, trovando profondità e continuità da fondo campo. Fondamentale anche il lavoro svolto nelle ultime settimane insieme a Fabio Colangelo, evidente nella maggiore lucidità del ligure nei momenti importanti.

Il secondo set è stato una continua lotta punto a punto. Arnaldi ha annullato la pressione dello spagnolo con coraggio, alternando accelerazioni e variazioni, fino al break decisivo conquistato sul 5-4. Nel game conclusivo del parziale il ligure ha mostrato tutta la sua personalità: ace, servizio vincente e infine un perfetto serve&volley in kick che gli ha consegnato il 6-4 tra gli applausi del Centrale.

Nel terzo set l’inerzia sembrava poter girare definitivamente dalla parte dell’azzurro. Arnaldi è partito forte, strappando subito il servizio a Jodar e salendo 3-1 grazie a un tennis finalmente fluido e aggressivo. Il pubblico del Foro Italico ha iniziato a crederci davvero. Lo spagnolo, però, ha dimostrato perché venga considerato uno dei prospetti più interessanti del circuito: ha ritrovato profondità e intensità proprio nel momento più delicato del match.

Sul 3-3 è arrivato il game spartiacque. Arnaldi ha avuto le sue chance, ma tra un rimbalzo traditore e qualche errore di troppo ha finito per concedere il break decisivo. Da quel momento Jodar ha ripreso fiducia, infilando cinque giochi consecutivi e chiudendo 6-3 con autorità. Emblematico l’ultimo game, nel quale lo spagnolo ha trovato coraggio e colpi pesanti nei momenti decisivi.

Resta comunque una serata da cui Arnaldi può uscire a testa alta. Dopo mesi complicati, il ligure ha ritrovato competitività, fiducia e continuità. A Roma ha dimostrato di poter ancora lottare ad alto livello contro giocatori in grande ascesa, trascinato da un pubblico che lo ha sostenuto fino all’ultimo punto. La sconfitta fa male, ma la sensazione è che per Matteo questa possa davvero rappresentare una nuova ripartenza.