Basket giovanile senza confini: 5° Torneo Internazionale del Canestrello da record tra sport, spettacolo e amicizia internazionale (Foto)

Oltre 200 giovani atleti da quattro Paesi, 32 partite e grande entusiasmo tra Taggia e Sanremo per il torneo organizzato dall’Olimpia Basket. Tre giorni di sport, entusiasmo e amicizia internazionale hanno consacrato il 5° Torneo Internazionale del Canestrello e delle Città dei Fiori come l’edizione più riuscita nella storia della manifestazione organizzata dall’Olimpia Basket Taggia. Tra le strutture sportive di Taggia e Sanremo, oltre 200 bambini e bambine nati tra il 2014 e il 2015, provenienti da Italia, Francia, Lituania e San Marino, hanno dato vita a una vera festa dello sport, scandita da 32 partite e da momenti di grande partecipazione collettiva.

A rendere speciale il torneo non sono stati soltanto i risultati sul campo, ma anche gli eventi collaterali che hanno animato la manifestazione: dalla presentazione ufficiale con gli inni nazionali dei Paesi partecipanti, fino alla coinvolgente serata degli All-Star Game, conclusa poco prima della mezzanotte di sabato, e alla premiazione finale accompagnata dall’animazione musicale di Gianni Rossi. Grande soddisfazione nelle parole del neo presidente dell’Olimpia Basket, Mario Casella: “Ringrazio gli sponsor e i magnifici 30 volontari che hanno fatto sì che tutto questo si potesse realizzare con tanta qualità. Non mi aspettavo tanta dedizione e sacrificio per quelli che per noi sono stati cinque giorni filati di fuoco”, ha dichiarato. Casella ha poi voluto sottolineare il sostegno delle amministrazioni locali: “Ringrazio Alessandro Sindoni e il Comune di Sanremo che sta realizzando nel Polo Sportivo del Mercato dei Fiori una location perfetta per i nostri allenamenti e per serate magiche come quella di sabato. Ringrazio anche Giancarlo Ceresola e il Comune di Taggia che ci sono sempre vicini durante eventi così importanti. Abbiamo sicuramente fatto fare bella figura alle due Città dei Fiori”.

Anche l’assessore allo sport di Sanremo, Alessandro Sindoni, ha elogiato l’organizzazione del torneo: “Le manifestazioni organizzate dall’Olimpia sono ormai una garanzia di successo. Vedere 200 bambini con una carica, una passione e un impegno di così alto livello per uno sport sano è la ricompensa migliore per tutti gli sforzi che l’Amministrazione sta facendo per sostenere le associazioni sportive del territorio”. Sulla stessa linea Giancarlo Ceresola, consigliere delegato allo sport del Comune di Taggia: “È bello vedere come questa manifestazione stia crescendo anno dopo anno. Non so sinceramente come l’Olimpia riesca a organizzare tutto questo: sono bravissimi. Vedere ragazzi e ragazze sfidarsi con agonismo e poi abbracciarsi e scherzare insieme è qualcosa di davvero bello”.

Sul fronte sportivo, il torneo ha visto il dominio delle squadre favorite. Nel maschile il successo è andato ai lituani dello SKM Vilnius, superiori anche nella finale contro i francesi del Saint Apollinaire. Nel femminile, invece, trionfo per le padrone di casa dell’Olimpia Basket, autentiche protagoniste del torneo. Le “super girls” guidate da coach Ezio Arduino hanno chiuso la competizione senza sconfitte, confermando qualità e prospettive importanti per il futuro. Buona anche l’esperienza della formazione maschile dell’Olimpia, capace di conquistare il settimo posto mostrando carattere e crescita durante tutta la manifestazione. Grande spettacolo anche negli F.R. Auto All-Star Game del sabato sera, con premi individuali assegnati nelle varie competizioni. Nel Skill Challenge hanno trionfato Benta Patrick della FBL Robur Codogno e De Pascalis Ginevra dell’Olimpia.

Lo Shooting Contest è stato vinto da Seskus Lauras dello SKM Vilnius ed Ester Lasagni dell’Arbor Reggio Emilia. Nel divertente Slam Dunk Contest si sono imposti Diop Mohamet dei Diablos Basket e Amanda Masoni dell’Arbor Reggio Emilia. Infine, il titolo di MVP del Match of the Stars è andato a Biveinis Tautvydas dello SKM Vilnius e ad Abegunde Damilola Rebecca dell’Arbor Reggio Emilia. Archiviata un’edizione da record, l’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con nuove sorprese e un entusiasmo che promette di crescere ancora.

Appuntamento alla prossima edizione, che avrà delle novità ma che si preannuncia altrettanto intensa e scoppiettante.