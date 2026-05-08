Calcio. Sanremese, gli Irriducibili premiano i protagonisti della stagione nel ricordo di Luca Colangelo (Foto)

Una serata di festa, passione sportiva e memoria quella organizzata dagli Irriducibili Sanremo presso lo stadio comunale di Sanremo per la tradizionale premiazione dei calciatori della Sanremese Calcio che maggiormente si sono distinti durante la stagione agonistica.

L’iniziativa, giunta alla settima edizione consecutiva, è dedicata al ricordo di Luca Colangelo, storico presidente biancazzurro scomparso prematuramente e considerato figura fondamentale per la sopravvivenza della società matuziana.

Nel corso della serata sono stati assegnati diversi riconoscimenti ai protagonisti dell’annata sportiva. Il premio di goleador della stagione è andato a Oan Djorkaeff, mentre il titolo di miglior giocatore della stagione è stato consegnato a Simone Andreis. Riconoscimento come miglior under per Francesco Cavaliere.

Spazio anche ai premi speciali: ad Amedeo Costanzo per “una vita dedicata ai colori biancazzurri”, al dottor Giuseppe Mucci, storico dirigente della società, e ad Alessio Girgi, premiato come miglior giocatore del mese di aprile con un riconoscimento consegnato dall’Associazione Circolo Biancazzurro Titti Tudini.

Alla manifestazione hanno partecipato i giocatori della prima squadra, parte della dirigenza con il presidente Masu e l’assessore comunale Giuseppe Sindoni in rappresentanza dell’amministrazione cittadina.

Durante la serata, tutti i componenti della società biancazzurra, compresi coloro che lavorano dietro le quinte durante la stagione, hanno ricevuto un omaggio offerto da “La Poiana” di Castelmagno e dai supermercati Mercatò.

Gli organizzatori hanno inoltre ringraziato Dani Animation per il sottofondo musicale, “Nina Foto” e Damiano Berteina per il servizio fotografico, oltre a Fabrizio Prisco che ha condotto la serata al microfono.

Un pensiero speciale è stato rivolto anche ai gemellati Fedelissimi Albenga, presenti con una delegazione accolta con grande affetto dai tifosi matuziani.