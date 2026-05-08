Calcio. Il Kids Tour dell'AS Monaco fa tappa a Sanremo

Dopo le tappe di Ventimiglia, Badalucco e della stazione sciistica di Limone Piemonte, la Carovana dell’AS Monaco torna in Italia e fa tappa a Sanremo.

Mercoledì 13 maggio, dalle 16.30 alle 19.30, il Parco Giochi cittadino ospiterà il Kids Tour del club monegasco con un pomeriggio interamente dedicato ai bambini, ai giovani tifosi e agli appassionati di calcio. Tutte le attività saranno gratuite e liberamente accessibili, in un clima di festa e divertimento.

Durante l’evento i partecipanti potranno cimentarsi in quiz dedicati alla storia e ai protagonisti dell’AS Monaco, sfidarsi con il bersaglio gigante, divertirsi con un calcio balilla XXL e partecipare a competizioni videoludiche con FC26.

Nel corso del pomeriggio saranno inoltre distribuiti numerosi premi e gadget esclusivi, tra cui anche una maglia autografata.