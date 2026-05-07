Ginnastica Riviera dei Fiori protagonista a Genova con la vittoria nella seconda prova del campionato a squadre di eccellenza

Si apre con risultati importanti il mese di maggio dell’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, protagonista sia nelle competizioni regionali che nell’organizzazione di eventi dedicati alla ginnastica.

Domenica 3 maggio, presso il Palazzetto dello Sport di Sant’Eusebio a Genova, le ginnaste dell’artistica femminile hanno conquistato la vittoria nella seconda prova del campionato a squadre di eccellenza. Dopo il quarto posto ottenuto nella prima prova, le atlete Siria Cianci, Sara Papirio, Alessia Saccoccia, Elena Stella e Greta Martalò hanno disputato una gara di alto livello, caratterizzata da grinta e determinazione, chiudendo con il titolo di vicecampionesse regionali nel più prestigioso campionato silver della Federazione Ginnastica d'Italia.

Determinanti i punteggi ottenuti al corpo libero, che hanno permesso alla squadra di fare la differenza nella competizione, articolata tra volteggio, trave e corpo libero.

Grande soddisfazione per i tecnici Elisa Addiego e Giulia Bellone, per il direttore sportivo Alice Frascarelli e per tutto il direttivo societario, già al lavoro per l’organizzazione dei prossimi appuntamenti del Sanremo Gym Festival. Dopo le gare di trampolino del mese scorso, il festival proseguirà sabato prossimo nella palestra del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori con la Gymflowers Cup di ginnastica artistica femminile.

Sempre domenica 3 maggio, le ginnaste dei gruppi Gymevent, Supergym e Ritmica hanno partecipato al prestigioso evento “Tutti Ballano Sanremo”, organizzato dallo CSEN provinciale al Teatro Ariston. Le atlete si sono esibite in diverse coreografie curate dalla coreografa Monia Stabile, vivendo un momento di svago e condivisione in vista delle Finali Nazionali di Ritmica Europa, in programma a Riccione dal 22 al 24 maggio.

Mese intenso anche per il trampolino elastico: dal 15 al 17 maggio a Torino si svolgeranno i Campionati Italiani Assoluti, dove sarà presente Matilde Sappia, alla sua prima partecipazione nella massima competizione nazionale della disciplina olimpica. In Piemonte sono previste anche le finali nazionali individuali Gold e Silver, con numerosi atleti della società in gara.

Infine, il 23 e 24 maggio sarà proprio l’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, in collaborazione con il Comitato Regionale FGI Liguria e con il patrocinio del Comune di Sanremo, a organizzare un nuovo appuntamento del Sanremo Gym Festival.

La palestra di Valle Armea ospiterà due giornate dedicate alla ginnastica non competitiva, aperte a tutte le età dai 3 anni in su.