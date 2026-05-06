Tennis. Internazionali di Roma: esordio impegnativo per Matteo Arnaldi contro Munar

Riflettori puntati su Matteo Arnaldi agli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista sanremese, galvanizzato dalla recente vittoria nel Challenger 175 di Cagliari – miglior risultato della sua carriera – scenderà oggi sul campo centrale del Foro Italico per affrontare lo spagnolo Jaume Munar, attuale numero 38 del ranking mondiale ATP, nel primo turno del prestigioso torneo Masters 1000.
Una sfida tutt’altro che semplice per Arnaldi, chiamato a confrontarsi con un avversario solido ed esperto. Ma il giovane ligure ha già dimostrato in più occasioni di poter ribaltare i pronostici, soprattutto sui grandi palcoscenici.
Sugli spalti del centrale sono attesi circa 10mila spettatori, pronti a sostenere il portacolori di Sanremo, reduce da un periodo complicato segnato da problemi fisici ma ora in netta ripresa.
Al suo fianco, come sempre, il team composto dal coach Matteo Civarolo e dal preparatore atletico Diego Silva, pronti a supportarlo in una sfida che potrebbe rappresentare un nuovo passo importante nella sua crescita internazionale.