Sanremo Rugby protagonista al torneo di Parabiago

Fine settimana ricco di impegni e soddisfazioni per il Sanremo Rugby, protagonista su più fronti tra tornei giovanili e partite di campionato.

Massiccia la presenza della società matuziana al campo “Venegoni - Marazzini” di Parabiago per l’edizione 2026 di “Un torneo che vale”. Nella giornata di venerdì sono scesi in campo gli Under 14, impegnati insieme a Reds e Savona, mentre sabato è stato il turno delle formazioni femminili Under 14, 16 e 18, che hanno affrontato la competizione con determinazione e spirito di squadra.

Domenica, invece, riflettori puntati sull’Under 18, che al campo “Fontanassa” di Savona ha disputato la propria gara di campionato contro Volvera, in collaborazione con le formazioni di Savona e Imperia.

“Per i ragazzi è stata una giornata intensa e ricca di insegnamenti – commenta Diego Capelli – un bel torneo organizzato dagli amici di Parabiago che ci mette sempre di fronte a sfide importanti, affrontate con grande determinazione senza mai mollare”.

Sulla stessa linea anche il tecnico delle squadre femminili Franco Parini: “Le ragazze si sono impegnate molto, anche se dovremo lavorare su alcuni aspetti come i placcaggi. Il gruppo però sta crescendo bene e sono fiducioso per il futuro”.

Uno sguardo infine all’Under 18 con le parole dell’allenatore Davide Montpilier: “I ragazzi erano soddisfatti della prestazione, nonostante qualche acciacco. Non è bastato per il risultato, ma ora pensiamo alle ultime due partite prima della fine del campionato”.