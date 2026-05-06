Biodigestore di Taggia, Conio: “I timori sono reali, ora certezze sui tempi”. E sull’area: “Non diventerà mai una discarica”

Non sarà, almeno nelle intenzioni e nella pianificazione, un’opera destinata a restare incompiuta. Anche nello scenario più critico — quello di una possibile rescissione del contratto, ipotesi che in Provincia nessuno si augura — il biodigestore di Taggia resterebbe un’infrastruttura prevista e da realizzare, eventualmente attraverso una nuova procedura. Ma questo non basta a rasserenare il clima. Perché al di là delle prospettive formali, è la fase attuale del progetto a sollevare interrogativi concreti, che arrivano fino alle stanze del Comune.

A Taggia, il tema non è più soltanto tecnico o amministrativo. È diventato un punto di equilibrio delicato tra attese, timori e responsabilità istituzionali. Il sindaco Mario Conio non nasconde le preoccupazioni, ma allo stesso tempo richiama con lucidità il perimetro entro cui si muove l’ente: una vicenda che resta, per competenze, nelle mani della Provincia di Imperia, ma che inevitabilmente incide sul territorio e sulla comunità locale. Il quadro che emerge dalle risposte provinciali trova così una corrispondenza diretta anche nelle parole del primo cittadino, che confermano come i dubbi emersi nelle ultime settimane non siano soltanto il frutto del dibattito politico, ma riflettano una situazione che, oggi, appare più complessa e meno lineare rispetto alle previsioni iniziali.

“I timori sono quelli che abbiamo espresso, che ho espresso e che ho condiviso anche con la minoranza, sia in Consiglio comunale che nel passaggio successivo in Provincia”, spiega il primo cittadino. Un riferimento diretto al percorso politico delle ultime settimane, segnato dall’interrogazione del gruppo “Progettiamo il Futuro” e dalla successiva mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. Nel merito, Conio conferma che i dubbi non sono più soltanto ipotesi. “Non nascondo che c’è timore, perché si rischia di avere dei rallentamenti su quella che è la realizzazione di un’opera importante”. Il riferimento è alla fase attuale del progetto, che dopo un avvio deciso sembra ora attraversare una fase più complessa. “A fronte di un avvio dei lavori con una certa determinazione, ora si assiste a un rallentamento certificato dalle difficoltà economiche”. Una lettura che si inserisce nel solco di quanto emerso dalla documentazione provinciale, ma che il sindaco riporta a un piano più ampio, fatto anche di procedure e strumenti tecnici. “La Provincia sta agendo nel solco della norma: tutti i passaggi citati sono quelli previsti dalla legge, tra cui quello del collegio tecnico”. Un organismo, precisa, “che serve a cercare di migliorare le posizioni tra l’ente appaltatore e la ditta in presenza di criticità”.

Resta però il nodo centrale: i tempi. “Nel momento in cui emergerà con chiarezza questo rallentamento, la Provincia dovrà prendere in mano la situazione e gestirla. Non ci si può esimere dal chiedere il rispetto del cronoprogramma, cosa che al momento è incerta”. Un passaggio che, di fatto, richiama la necessità di un intervento più incisivo da parte dell’ente competente. Sul piano istituzionale, Conio ribadisce il perimetro d’azione del Comune. “Siamo un ente terzo, perché si tratta di un appalto provinciale. Le competenze sono tutte della Provincia”. Da qui anche il senso della mozione approvata in aula: un atto politico, non amministrativo. “Abbiamo voluto ribadire con forza che non ci sarà mai un’ulteriore discarica di rifiuti indifferenziati sul nostro territorio”. Un punto, questo, che rappresenta la vera linea rossa condivisa da tutto il Consiglio comunale: “Non nascondo soddisfazione per il voto unanime, anche in Provincia, che ha rimarcato questa posizione”. La convergenza tra maggioranza e opposizione, in questo caso, assume un valore preciso: fissare un vincolo politico chiaro sulla destinazione dell’area.

Il rischio, sullo sfondo, è legato alle conseguenze di eventuali ritardi. Ma il sindaco invita a distinguere. “Non sarebbe un’opera incompiuta. La pianificazione regionale prevede comunque un biodigestore”. Piuttosto, lo scenario più critico sarebbe un altro: “Se si arrivasse a una rescissione del contratto, si dovrebbe tornare a una nuova procedura di gara. Questo comporterebbe un evidente allungamento dei tempi”. E con i tempi, inevitabilmente, aumenterebbero anche i costi. “Si prolungherebbe la fase emergenziale, con ricadute economiche importanti per tutti i cittadini della provincia”. Un aspetto che riporta il dibattito alla dimensione concreta della gestione dei rifiuti. “Oggi i costi di trasporto incidono per oltre 100 euro a tonnellata: con l’impianto sarebbero ridotti in modo significativo”.

Il biodigestore di Taggia resta così sospeso tra necessità strategica e incertezze operative. Da un lato l’urgenza di chiudere il ciclo dei rifiuti sul territorio, dall’altro le criticità emerse sul piano economico e realizzativo. In mezzo, una linea politica che, almeno a livello locale, appare oggi definita: vigilare sull’opera, ma soprattutto garantire che l’area individuata non cambi funzione. “Le nostre competenze si fermano qui”, conclude Conio. “Ma è chiaro che continueremo a seguire con attenzione ogni sviluppo”. Una vigilanza che, dopo le ultime settimane, si annuncia tutt’altro che formale.