Volley, Controcorrente NLP, stagione da applausi: quarto posto e record di punti nel campionato di Serie D

Si conclude al quarto posto una grandissima stagione per la Controcorrente NLP che dopo la meritata salvezza in Serie D nella stagione 2024/2025, quest’anno ha sfiorato addirittura i play-off per la promozione in Serie C, coronando un percorso di crescita esponenziale nel corso di tutta l’annata. Le ragazze di Michela Valenzise e Silvia Cimino concludono il proprio campionato con una sconfitta in trasferta contro Celle che però non deve mettere in ombra la super annata della formazione matuziana.

La Controcorrente NLP chiude la stagione con 22 partite giocate, di cui 14 vittorie e solo 8 sconfitte, grazie anche ad un girone di ritorno impeccabile. La formazione matuziana inoltre si toglie anche la soddisfazione di essere la squadra con più punti fatti di tutto il campionato, ben 1963. Stagione molto positiva dunque per tutta la società NLP che ora può guardare al futuro in maniera positiva mettendo nel mirino obiettivi sempre più ambiziosi.

La società dunque ci tiene a ringraziare tutte le atlete, lo staff, e tutto il pubblico sempre presente per questa super annata che conferma l’ottimo lavoro che è stato fatto e che continuerà per le prossime stagioni.



