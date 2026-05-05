Calcio. Ospedaletti, giovanili protagoniste: Under 15 in finale regionale, successi e piazzamenti per le altre leve

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per il settore giovanile dell’Ospedaletti Calcio, tra imprese sul campo, trofei conquistati e importanti conferme per il futuro.

A prendersi la scena è l’Under 15 guidata da Marco Anzalone, protagonista di una grande rimonta nella semifinale regionale contro il Bogliasco. Al “Ciccio Ozenda” gli orange ribaltano il risultato dell’andata imponendosi per 3-1 grazie alle reti di Ryan Alioui, Martelli e Perato, per poi conquistare il passaggio del turno ai calci di rigore (6-5). Una prova di carattere e compattezza che vale l’accesso alla finale regionale, in programma sabato 9 maggio contro il Vado.

Giovanissimi Regionali Under 15

Ospedaletti – Bogliasco 3-1 (6-5 d.c.r.)

Marcatori: Alioui R., Martelli, Perato

Ospedaletti: Bertani, Airenti, Guglielmi, Abidi, Borella, Martelli, Alioui R., Sismondini, Aschero, Perato, Lanteri

A disposizione: Loffredo, Siffredi, Ragazzoni, Alioui A., Todaro, La Rosa, Orlando, Alagna, Tagliatini

Allenatore: Marco Anzalone

Non solo Under 15: ottimi segnali arrivano anche dalla leva 2016, protagonista alla 21ª Coppa Città di Alassio. Dopo aver chiuso il girone di qualificazione al secondo posto, i giovani orange hanno conquistato l’accesso al girone “gold”, terminando la competizione con un brillante quarto posto su dieci squadre partecipanti provenienti da Liguria e Piemonte.

Grande festa anche per gli Esordienti 2014, che hanno trionfato nella prima edizione del Trofeo Sanremese Village, disputato sul campo di Pian di Poma a Sanremo. Percorso impeccabile per i giovani talenti dell’Ospedaletti: sei vittorie in altrettante partite, 22 reti segnate e nessuna subita.

A coronare la giornata, anche due riconoscimenti individuali: Samuele Armando premiato come miglior realizzatore del torneo e Sebastian La Spisa inserito nella formazione ideale.