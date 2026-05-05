Taggia, stop all’acqua in via Mazzini per lavori urgenti: sospensione fino alle 21 di questa sera

Disagi temporanei per i residenti di via Mazzini e delle zone limitrofe a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica programmato per la giornata di oggi. L’operazione, eseguita da Rivieracqua, si rende necessaria per la riparazione urgente di una perdita sulla condotta di distribuzione. Per consentire i lavori in sicurezza, sarà quindi indispensabile procedere con la sospensione dell’erogazione dell’acqua dalle ore 16:00 fino alle ore 21:00, salvo eventuali imprevisti che potrebbero prolungare i tempi di intervento.

Il provvedimento interesserà in particolare le utenze situate in via Mazzini e nelle aree circostanti, dove i tecnici saranno impegnati nel ripristino della piena funzionalità della rete. Al termine dei lavori e con la ripresa del servizio, i cittadini potrebbero riscontrare temporanei fenomeni di opalescenza dell’acqua, una condizione considerata normale in queste situazioni. Come precisato nel comunicato, “si tratta di un effetto temporaneo che non compromette la qualità dell’acqua”.

Rivieracqua si scusa per i possibili disagi arrecati alla popolazione e ringrazia i cittadini per la collaborazione, sottolineando l’importanza dell’intervento per garantire l’efficienza e la sicurezza del servizio idrico sul territorio.