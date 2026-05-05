Biodigestore di Taggia, la Provincia: “Cronoprogramma a rischio ritardi”. Chiesto un parere tecnico

Il punto non è più soltanto politico, ma tecnico e finanziario. E a dirlo, questa volta, è direttamente la Provincia di Imperia, nelle risposte ufficiali fornite alla mozione presentata lo scorso giovedì da parte del consigliere Gabriele Cascino sul progetto del biodigestore di Taggia.

Un documento che, pur mantenendo una linea formale, lascia emergere con chiarezza le difficoltà dell’opera e apre scenari fin qui rimasti sullo sfondo. Il passaggio più rilevante riguarda la tenuta economica del progetto. “Sulla base della relazione inviata il 30 marzo 2026 dal Direttore dei Lavori dell’opera – si legge nel documento ufficiale – pare che il concessionario non abbia al momento le risorse finanziarie per realizzare l’opera nei tempi previsti in concessione, cioè entro il 5 maggio 2027”.

Una frase che, da sola, sposta l’asse della discussione. Non più solo timori o valutazioni politiche, ma una criticità tecnica certificata, che mette in dubbio il rispetto del cronoprogramma. E infatti la stessa Provincia, poco più avanti, ammette che “dalla relazione del Direttore dei lavori senza dubbio sembrerebbe compromesso il cronoprogramma dell’opera per assenza di disponibilità finanziaria in capo al concessionario”.

Al centro della vicenda c’è anche il tema del socio finanziatore, elemento che aveva già sollevato interrogativi nelle settimane precedenti, compreso nel Consiglio comunale di Taggia. La Provincia ricostruisce così quanto accaduto: “A seguito della presentazione da parte del concessionario della richiesta di subentro di un nuovo socio finanziatore, è stato chiesto l’invio dei bilanci e di tutta la documentazione contabile necessaria per provare la solidità e capacità economico-finanziaria del soggetto. Tali documenti non sono mai stati inviati e, a seguito di un ultimo sollecito, il concessionario ha ritirato la richiesta dichiarando di non essere in possesso di documentazione idonea”.

Un passaggio che conferma, nei fatti, l’assenza di un soggetto terzo in grado di rafforzare l’equilibrio economico dell’operazione. Tuttavia, dal punto di vista formale, la Provincia precisa che questo elemento non è determinante: “Il subentro di un nuovo socio o meno nella società di progetto non è elemento determinante dal punto di vista contrattuale per la realizzazione dell’opera, in quanto è una facoltà prevista in capo al concessionario e non un obbligo”.

Resta però il problema sostanziale, ovvero la sostenibilità complessiva dell’investimento. Il piano economico-finanziario, viene ricordato, prevedeva una copertura “per il 30% con capitale proprio (equity) e per il 70% attraverso accesso al credito”. Un equilibrio che oggi appare fragile, soprattutto alla luce delle recenti difficoltà e della mancata integrazione di nuovi capitali.

Di fronte a questo quadro, la Provincia ha deciso di attivare uno strumento previsto dalla normativa per gestire situazioni di criticità nelle opere pubbliche. “La Provincia, preso atto della criticità sopra evidenziata, ha immediatamente richiesto un parere formale al Collegio Consultivo Tecnico”, si legge nella relazione. Un organismo che dovrà esprimersi sulle responsabilità dei ritardi e sulle misure da adottare, con un responso atteso entro la seconda decade di maggio.

Non solo. Nel documento si apre anche uno scenario più ampio, che riguarda la stessa tenuta del rapporto concessorio. “L’ipotesi di eventuale revisione o revoca della concessione è materia rimandata al parere del Collegio Consultivo Tecnico”, specifica la Provincia, lasciando intendere che tutte le opzioni restano sul tavolo.

Sul fondo, resta il nodo strategico dell’impianto. Senza il biodigestore, il sistema provinciale dei rifiuti continuerebbe a dipendere da soluzioni esterne. “Al momento l’unica alternativa possibile all’impianto di Colli è lo smaltimento presso le discariche savonesi”, viene indicato, confermando la natura emergenziale dell’attuale assetto.

In questo contesto si inserisce la mozione presentata da Cascino, che aveva posto l’attenzione su un altro punto sensibile: la destinazione dell’area individuata a Taggia. Il documento chiedeva di “ratificare formalmente il vincolo di destinazione d’uso dell’area, escludendo categoricamente qualsiasi utilizzo della stessa quale discarica, sia essa permanente, provvisoria o in regime di emergenza” .

Una richiesta che, alla luce delle criticità emerse, assume un peso ancora maggiore. Il timore, condiviso da più livelli istituzionali, è che eventuali ritardi possano aprire la strada a soluzioni temporanee che finirebbero per alterare la funzione originaria del sito.

Il quadro che emerge è quello di un’opera considerata strategica, ma oggi attraversata da incertezze concrete. Non si tratta più soltanto di tempi o di scelte politiche, ma di sostenibilità finanziaria e di capacità realizzativa.

Le prossime settimane, con il parere del Collegio Consultivo Tecnico, saranno decisive per capire se il progetto potrà rientrare nei binari previsti o se, invece, la Provincia dovrà affrontare una fase nuova, fatta di revisioni, scelte più drastiche e, forse, di una ridefinizione complessiva dell’intervento.