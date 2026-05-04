Sanremo Rugby accoglie il Monaco Seven: a Pian di Poma uno stage internazionale tra sport e promozione del territorio ligure

Nel fine settimana, il campo di Pian di Poma ha ospitato un evento di respiro internazionale: lo stage del Monaco Seven, formazione professionistica impegnata nel campionato francese di rugby a sette. Il rugby seven, disciplina olimpica, è considerato una delle espressioni più dinamiche, veloci e spettacolari della palla ovale, e la presenza della squadra monegasca ha rappresentato un’importante occasione di confronto per il movimento locale.

Per giocatori e tecnici del Sanremo Rugby, lo stage è stato un momento prezioso per osservare da vicino metodi di allenamento e preparazione di atleti di alto livello, vivendo un’esperienza immersiva nel mondo del rugby internazionale. La permanenza del Monaco Seven a Sanremo si è articolata in quattro giorni di lavoro, tra sessioni tecniche e attività di team building, con il gruppo ospitato in diverse strutture alberghiere cittadine.

“Grazie a questa nuova iniziativa, il campo di Pian di Poma si è confermato ancora una volta come una realtà sportiva locale capace di ospitare squadre di respiro internazionale, valorizzando il territorio e creando un’opportunità di crescita per l’intero movimento ligure della palla ovale” dichiarano dal Sanremo Rugby. “Il ritiro ha visto il team monegasco ospite a Sanremo per quattro giorni, con pernottamenti in hotel cittadini. Un’ulteriore dimostrazione di come lo sport possa essere veicolo di promozione del territorio e generare movimento turistico anche al di fuori dell’alta stagione”. Un’esperienza che rafforza non solo il profilo sportivo della città, ma anche il suo ruolo come destinazione capace di coniugare sport e turismo.

“Al Monaco Seven va il nostro ringraziamento: è stato un grande piacere e un immenso onore ospitarli sul nostro campo e rinforzare così la nostra partnership” concludono dalla società biancazzurra.