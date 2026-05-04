Mattia Salvi e Vittoria Nigro protagonisti ai Campionati Italiani: oro e argento per il Judo Club Sakura Arma di Taggia

Grande impegno per i Tecnici e gli Atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. che in poco tempo si sono trovati ad affrontare due tra gli appuntamenti più importanti del calendario agonistico di Ju Jitsu: i Campionati Europei U16 svoltisi in Grecia e la finale dei Campionati Italiani svoltasi a Catania.

Ai Campionati Europei ha partecipato Mattia Salvi, atleta giovane, ma già di notevole esperienza che, pur impegnandosi al massimo, non è riuscito a giungere nelle prime posizioni in classifica ed a salire sul podio.

Si è però rifatto ben presto di questa delusione, partecipando alla finale nazionale dei Campionati Italiani, dove ha vinto tutti suoi incontri e si è piazzato sul primo gradino del podio, classificandosi al primo posto e portando a casa la medaglia d'oro.

Insieme a lui, a rappresentare il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. alla finale del Campionato italiano ha gareggiato Vittoria Nigro, altra atleta di notevole spessore e già con una notevole esperienza di gara, sulla quale si posano le speranze di un roseo futuro agonistico.

La sua gara si è conclusa con un ottimo secondo posto e la vittoria di una prestigiosa medaglia d' argento.

Gli Insegnanti Tecnici Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, che seguono costantemente gli atleti, sono giustamente molto soddisfatti dei risultati ottenuti e continuano con assiduità a guidare gli allenamenti dei loro atleti, al fine di affrontare al meglio le prossime gare.