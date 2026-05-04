Arcieri di Ventimiglia protagonisti ad Alessandria: tre atleti, tre ori nel round “Gianni Calissano”

Ad Alessandria, nella giornata di domenica 3 maggio, si è svolta la gara sui 70-60-50 metri round “Gianni Calissano”, organizzata dagli arcieri “Della Paglia”. L’evento si è aperto con un momento di grande emozione: un minuto di silenzio dedicato ad Alex Zanardi, omaggio sentito da parte di tutti i partecipanti. Nonostante le difficoltà legate al lungo weekend, che ha limitato la partecipazione degli arcieri frontalieri a soli tre rappresentanti, i giovani di Ventimiglia sono riusciti comunque a imporsi come assoluti protagonisti, conquistando risultati di grande rilievo.

Nella categoria Arco Olimpico Ragazze Femminile, spicca la prestazione di Ludovica Maccario, che ha ottenuto il primo posto con 573 punti, migliorando il proprio punteggio e segnando un nuovo record personale con ben 20 punti in più. Successo anche tra i ragazzi: nella categoria Arco Olimpico Ragazzi Maschile, Carlo Martin ha conquistato il gradino più alto del podio, confermando solidità e talento. Ottima prova anche per Giulia Aloi, che nella categoria Arco Compound Juniores Femminile ha centrato il primo posto, completando una giornata perfetta per la squadra ventimigliese.

Gli atleti sono stati accompagnati dall’istruttrice Laura Lorenzi, figura di riferimento nella crescita sportiva del gruppo. Il prossimo appuntamento è già fissato: il 16 maggio si terrà la fase estiva del “Trofeo Pinocchio”, valida per i campionati italiani e organizzata dagli arcieri della compagnia di San Bartolomeo al Mare, dove i giovani arcieri saranno chiamati a confermare quanto di buono mostrato in questa occasione.