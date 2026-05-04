Auto bloccata in salita a Taggia per colpa del navigatore: intervento dei Vigili del Fuoco di Sanremo

Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo è intervenuta a Taggia, in una traversa di via Beglini, per soccorrere una coppia di turisti francesi rimasta bloccata con l’auto in una strada particolarmente ripida e senza via d’uscita. Secondo quanto ricostruito, i due stavano seguendo le indicazioni del navigatore quando si sono ritrovati in un tratto critico, impossibilitati a proseguire o a effettuare manovre in sicurezza. La situazione ha reso necessario l’intervento dei soccorritori.

La squadra sul posto ha lavorato per oltre un’ora, utilizzando il verricello per riportare il veicolo in carreggiata. Una volta messa in sicurezza l’auto, i Vigili del Fuoco hanno eseguito la manovra di inversione, consentendo alla coppia di riprendere il percorso corretto. “Un intervento delicato, reso complesso dalla forte pendenza e dagli spazi ridotti”, si sottolinea. Fortunatamente, non si registrano feriti né danni al veicolo, e l’episodio si è concluso senza ulteriori conseguenze.