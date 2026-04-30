Basket: Arma, Taggia e Sanremo pronte ad accogliere il 5° Torneo Internazionale del Canestrello e della Città dei Fiori

Al via il 5° Torneo Internazionale del Canestrello e della Città dei Fiori che quest'anno si preannuncia più grande che mai. Tre giorni di passione, sudore, pianti, risa, palleggi e canestri, per circa 200 atleti nati negli anni 2014 e 2015. Due tornei, uno maschile e uno femminile, con 14 squadre di ottimo livello e una serata di giochi stellari e sfide al cronometro che li vedrà tutti coinvolti.

"E' una manifestazione che come l'Olimpia unisce Arma, Taggia e Sanremo - commenta il presidente della ASD Olimpia Basket, Mario Casella - e che ci terrà tutti impegnati per tre giorni di fuoco per dare la solita prova di eccellenza nella professionalità, nell'ospitalità e nel divertimento di ragazzi e genitori".

Questo l'elenco delle squadre partecipanti:

Maschile

- Vilnius (Lituania)

- ASC Saint-Apollinaire (Francia)

- Olimpia Basket

- Future Basket Lodigiani Robur

- Future Basket Lodigiani Lodi

- Diablos Bologna

- MyBasket Genova

- CUS Torino

Femminile

- ASC Saint-Apollinaire (Francia)

- San Marino Titans (SMA)

- Arbor Reggio Emilia

- Basket Rosa Bolzano

- PlayHer Prato

- Olimpia Basket

Dal 1 al 3 maggio Arma, Taggia e Sanremo diventano la casa del minibasket internazionale, con una serie interminabile di partite ed eventi che toccheranno la Palestra delle Scuole Ruffini di Taggia e il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori in Valle Armea con un programma serrato che si può seguire a questo link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o2er2cK9BDWljOtx0co2hNnFB-U7TvQbw-Mv2T1Jp0A/edit?usp=sharing

Molte partite verranno trasmesse live sui canali youtube @asdolimpiabasket e @olimpiasecondocanale

Tutte le squadre verranno supportate per vivere al meglio il territorio nelle pause fra una partita e l'altra, accompagnandoli nel centro di Sanremo, sulla pista ciclabile, nelle spiagge di Arma, nel centro storico di Taggia e negli stand di MediTaggiasca. Uno sforzo organizzativo enorme dell'Olimpia, dei suoi sponsor e dei volontari per regalare alle due Città dei Fiori un momento di protagonismo anche nella pallacanestro.

Da non perdere la presentazione delle squadre con gli inni nazionali venerdì 1 maggio alle 17:00 al Mercato dei Fiori, la serata All-Star game con le gare di abilità, di tiro e di 'schiacciata' alla Ruffini di Taggia sabato 2 maggio alle ore 20:15, le finali e le premiazioni con Gianni Rossi nella palestra di Taggia domenica 3 maggio al mattino.





