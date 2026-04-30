Arti marziali. Judo Club Sakura Arma di Taggia, ottimi risultati per gli Esordienti A e B alla Sharin Cup

Continua con grande intensità l’attività del settore judo del Judo Club Sakura Arma di Taggia A.S.D., impegnato sia nel percorso pre-agonistico che in quello agonistico con i giovani atleti delle categorie Esordienti A e B.

Nell’ultimo appuntamento sportivo, la “Sharin Cup” disputata a Quiliano (Savona), il gruppo ha offerto ulteriori segnali positivi, confermando la validità del lavoro svolto in palestra e la crescita costante dei ragazzi.

Nonostante in alcuni casi gli atleti abbiano dovuto confrontarsi con avversari di categorie di peso superiori, i giovani judoka non si sono lasciati intimidire, dimostrando determinazione, spirito di sacrificio e grande capacità di reazione sul tatami.

I tecnici Alessio Ferrigno e Samuele Della Torre, che hanno seguito da vicino gli incontri, hanno espresso soddisfazione per i comportamenti e l’atteggiamento dei ragazzi, elementi fondamentali per costruire un percorso agonistico solido e orientato ai risultati futuri.

Al termine della gara, ottime le prestazioni individuali. Ginevra Armonio, dopo una serie di incontri vinti con autorevolezza, ha conquistato la medaglia d’oro nella propria categoria, confermandosi atleta in crescita.

Buona prova anche per Lucia Nobile, che ha centrato il terzo posto dimostrando un costante miglioramento tecnico e agonistico. Stesso risultato per Luca Lanfranchi, autore di una gara ben condotta che lo ha portato sul terzo gradino del podio.

Menzione speciale per Martina Liparoti, che, unica iscritta nella propria categoria di peso, ha affrontato con coraggio e determinazione avversari della categoria superiore, mostrando grande spirito combattivo.

Andrea Indelicato ha invece ben figurato nella propria categoria, pur senza raggiungere il podio, offrendo comunque segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Archiviata la Sharin Cup, la preparazione degli atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia prosegue senza sosta in vista dei prossimi appuntamenti agonistici, con l’obiettivo di consolidare i progressi tecnici e continuare il percorso di crescita sportiva del gruppo giovanile.