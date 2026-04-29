Rugby: giovani biancazzurri protagonisti al torneo “Bertramino” di Recco tra entusiasmo, crescita e spirito di squadra

Un sabato all’insegna dello sport e della crescita per i giovani biancazzurri, impegnati sul campo “Androne” di Recco nel torneo “Bertramino”, organizzato dalla Pro Recco. Protagonisti della giornata sono stati i gruppi Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12, che hanno vissuto un’esperienza intensa e formativa sia dal punto di vista sportivo che umano. A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato Angelo Dal Mastro, allenatore dell’Under 6, che ha voluto evidenziare l’accoglienza ricevuta: “Desidero complimentarmi con gli organizzatori del torneo, siamo stati accolti con entusiasmo e passione, per i nostri piccoli atleti è stata una bellissima esperienza”.

Soddisfazione anche nelle parole di Flavio Di Malta, coach dell’Under 8, che ha messo in luce l’impegno dei suoi ragazzi: “È stato un torneo meraviglioso, anche se i nostri ragazzi non erano al completo, si sono impegnati alla grande, raggiungendo un bellissimo quarto posto e dimostrando grande entusiasmo e dedizione”. Un risultato che conferma la crescita del gruppo e la qualità del lavoro svolto. Per quanto riguarda l’Under 10, l’allenatore Stefano Formaggio ha posto l’accento sul percorso educativo oltre che sportivo: “I ragazzi stanno dimostrando di comprendere l’importanza di essere una squadra e la bellezza di giocare a rugby. Il mio ringraziamento va a loro e ai genitori che hanno reso possibile questa esperienza”.

Infine, Manuel Calabrò, tecnico dell’Under 12, ha evidenziato l’importanza del lavoro sulla mentalità: “Con il gruppo di quest’anno stiamo lavorando sulla mentalità giusta per allenarsi e affrontare al meglio queste competizioni. È un percorso impegnativo, ma sono convinto che nel tempo darà i suoi frutti. Nel frattempo, eventi come questo rappresentano occasioni preziose per la crescita dei nostri ragazzi, dentro e fuori dal campo”. Da segnalare invece l’annullamento della partita di campionato dell’Under 18, che avrebbe dovuto affrontare il VII Torino al campo comunale di Settimo Torinese.

Una giornata, dunque, che ha confermato come il rugby giovanile non sia solo competizione, ma soprattutto formazione, condivisione e passione.