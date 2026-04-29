Ginnastica. Gym Insieme Sanremo all'Interregionale di Agrate Brianza: ottimo test in vista delle Finali Nazionali di Cesenatico

Lo scorso fine settimana le ginnaste dell'ASD Insieme Sanremo hanno affrontato con successo l’Interregionale di Eccellenza 2 e 3, tenutasi ad Agrate Brianza. Questo evento, che ha visto la partecipazione delle atlete ai livelli più alti del programma CSEN, ha rappresentato un importante banco di prova in vista delle attesissime Finali Nazionali di Cesenatico.

Tutte le ginnaste sanremesi hanno fornito prove molto positive, mettendo in gara nuove combinazioni e elementi rispetto alla passata stagione, segno della costante crescita del gruppo Gym Insieme.

Nel campionato di Eccellenza 2, per la prima volta, l’associazione ha schierato due giovani atlete: Dana Marino (classe 2017, categoria Allieve A) e Chiara Tomasulo (classe 2014, categoria Allieve B), entrambe alle prese con un’esperienza nuova ma estremamente positiva. In gara anche le esperte Giorgia Giovannini (classe 2009) ed Enkela Dalani (classe 2007), entrambe nella categoria Senior 2.

Nell’Eccellenza 3, le ginnaste Matilde Pescador (classe 2010) e Rebecca Amoretti (classe 2008), nella categoria Master 2, hanno dimostrato grande impegno e determinazione, chiudendo la competizione con ottimi punteggi.

Il team di istruttori è estremamente soddisfatto del lavoro svolto dalle ragazze, evidenziando la loro crescita tecnica e la dedizione dimostrata nel percorso di preparazione.

In vista delle Finali Nazionali, le ginnaste avranno ancora una prova regionale, che servirà a perfezionare gli ultimi dettagli prima dell’appuntamento più importante della stagione. Il cammino di preparazione continua, con il team di Sanremo pronto a dare il massimo per brillare anche nelle finali del CSEN.