Volley S3, energia e spirito sportivo a Sanremo: oltre 130 bambini protagonisti della Coppa Mantovani

Si è svolta lunedì 27 aprile, presso il Mercato dei Fiori di Sanremo, la seconda giornata delle pre-fasi di Volley S3 della 41ª Coppa Paolo Mantovani, organizzata dalla Scuola Pallavolo Mazzucchelli. Un evento che ha saputo coniugare sport, educazione e divertimento, coinvolgendo oltre 130 bambini delle scuole primarie cittadine in una giornata intensa e ricca di entusiasmo.

Dalle 8.30 alle 16.30, gli alunni degli Istituti Comprensivi di Sanremo (plessi S. Giacomo, S. Martino, Via Volta) e dell’Istituto Almerini si sono sfidati a Volley S3, dimostrando grande spirito di squadra, amicizia e rispetto delle regole. Parallelamente alle partite, i giovani partecipanti hanno preso parte a numerosi laboratori educativi a tema ambientale e sociale.

Tra le attività proposte, i giochi didattici sulle corrette abitudini alimentari dal titolo “Quali sono le cose DAVVERO buone… da mangiare?”, curati da personale specializzato dell’ASL1, e il progetto “Fair Play… Happy Play” promosso dal Panathlon International Imperia/Sanremo, con il coinvolgimento del presidente Angelo Masin.

Grande interesse anche per “Il Santuario Pelagos”, raccontato dal narratore Gianni Manuguerra, e per gli “English Games” dell’associazione Kid&Us Sanremo. Spazio infine alla creatività con il laboratorio di danza, che ha visto protagoniste le coreografie “Tu mi piaci tanto!” e “L’Arcobaleno in Tavola!”.

Al termine delle 120 partite disputate, tra battute, palleggi e bagher, è stata stilata la classifica del torneo:

1° posto : squadra Pesce Accetta (Istituto Almerini)

: squadra (Istituto Almerini) 2° posto : squadra Squalo Tigre (Via Volta)

: squadra (Via Volta) 3° posto: squadra Pesce Vipera (S. Giacomo)

La squadra vincitrice accederà alla fase finale di Genova. Le premiazioni sono state effettuate dall’assessore allo Sport Alessandro Sindoni e dai rappresentanti FIPAV Ponente Ligure.

Assegnati anche i premi speciali:

Premio Fair Play alle squadre Squalo Tigre , Globicefalo e Pesce Accetta

alle squadre , e Premio Green “Save the Planet” alle squadre Gattuccio, Pesce Vipera, Mixina e Verdesca

A conclusione della giornata, la presidente della Scuola Pallavolo Mazzucchelli, Maria Rita Galliano, ha espresso soddisfazione per la partecipazione: “La condivisione di energie e messaggi positivi contribuirà a far crescere giovani ambasciatori di valori fondamentali come il rispetto e l’amicizia”.

Un evento che conferma come lo sport, fin dalla giovane età, possa essere uno strumento potente di crescita, inclusione e consapevolezza.