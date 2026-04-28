Ospedaletti, Under 15 ko all’esordio nelle finali regionali: 3-1 a Bogliasco, 2016 protagonisti nei tornei (Foto)

Parte in salita il cammino dell’Under 15 dell’Ospedaletti nelle finali regionali di categoria. La formazione guidata da Marco Anzalone è stata superata 3-1 in trasferta dal Bogliasco, pagando un avvio complicato nella fase decisiva della stagione. A segno per gli orange Orlando, autore della rete che ha evitato un passivo più pesante.

Parallelamente, è stato un fine settimana ricco di impegni anche per le altre leve del settore giovanile. I ragazzi del gruppo 2013/2014 hanno preso parte al torneo organizzato a Camporosso, chiudendo la competizione al quinto posto dopo una serie di sfide equilibrate.

Buone indicazioni arrivano invece dai più piccoli. I 2016 sono stati protagonisti alla “Pasqua del Pulcino”, torneo organizzato dal Legino che ha visto la partecipazione di 14 squadre provenienti da Liguria e Piemonte, tra cui club di rilievo come Genoa, Spezia e Alessandria. I baby orange hanno chiuso al secondo posto a pari merito nel proprio girone, riuscendo anche a strappare un pareggio prestigioso contro il Genoa.

Tabellino – Under 15 Regionali

Bogliasco – Ospedaletti 3-1

Marcatori: Orlando

Ospedaletti: Bertani, Airenti, Todaro, Abidi, Borella, Martelli, Alioui, Sismondini, Aschero, Perato, Lanteri.

A disposizione: Loffredo, Laabioua, Spanò, Guglielmi, Asciutto, La Rosa, Orlando, Alagna, Tagliatini.

Allenatore: Marco Anzalone.