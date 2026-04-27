Archery Club Ventimiglia protagonista a Cherasco: cinque giovani talenti brillano tra podi e record personali (Foto)

Trasferta più che positiva per l’Archery Club Ventimiglia, impegnato domenica 26 aprile a Cherasco, in Piemonte, nella competizione organizzata dalla compagnia Clarascum di Roreto di Cherasco (Cuneo). La gara, disputata sulle distanze dei 70 e 60 metri round e 50 metri, per un totale di 72 frecce, ha visto protagonisti cinque giovani arcieri, capaci di distinguersi per talento e determinazione.

Prestazione di grande rilievo nell’Arco Olimpico Ragazze Femminile, dove Ludovica Maccario ha conquistato un eccellente secondo posto con il punteggio di 557, segnando anche il suo record personale. Ottimi riscontri anche nell’Arco Olimpico Ragazzi Maschile, con Carlo Martin che ha raggiunto il secondo gradino del podio, seguito dal compagno Noè Giubilato, che ha chiuso in sesta posizione. Dominio e doppietta, invece, nell’Arco Compound Juniores Femminile, dove le atlete ventimigliesi hanno brillato: Giulia Aloi ha conquistato il primo posto, mentre Vittoria Bellan si è classificata seconda, confermando l’alto livello della squadra. Sotto i risultati.

Arco Olimpico Ragazze Femminile

2° Ludovica Maccario, con un eccellente 557 punti, che vale anche il suo record personale

Arco Olimpico Ragazzi Maschile

2° Carlo Martin

6° Noè Giubilato

Arco Compound Juniores Femminile

1° Giulia Aloi

2° Vittoria Bellan

Gli arcieri erano accompagnati dall’istruttrice Laura Lorenzi e dall’arciere Michele Foti, che al termine della giornata si sono detti “molto soddisfatti dei risultati ottenuti e dei progressi dimostrati dai ragazzi”. L’attenzione è ora già rivolta al prossimo appuntamento: domenica 3 maggio ad Alessandria, ancora in Piemonte, dove il gruppo cercherà di confermare quanto di buono mostrato in questa brillante trasferta.