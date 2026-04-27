Bocce, Muller Bordighera e GSP Ventimiglia si fermano in semifinale: bronzo tricolore per le liguri

Si interrompe in semifinale il sogno tricolore per le formazioni ponentine, ma il bilancio finale resta comunque di grande prestigio. Muller Bordighera e G.S.P. Ventimiglia conquistano entrambe la medaglia di bronzo nei campionati italiani di Serie A disputati in Valle Maira, a Dronero.

Nel tabellone maschile, netta la sconfitta della Muller Bordighera, superata 17-5 dalla Vita Nova Savigliano. La gara si è messa subito in salita per i liguri: i piemontesi hanno infatti preso il largo sin dalle prime battute, portandosi sul 4-0 dopo i primi due incontri. Il bordigotto Fasciola ha provato a riaprire la contesa imponendosi nel tiro di precisione, ma il terzo turno si è rivelato decisivo. Tre vittorie su tre nelle gare a coppie hanno consentito ai saviglianesi di allungare fino al 10-2, indirizzando definitivamente il match. Nel finale, la Muller è riuscita a imporsi solo con Carassale e a strappare un pareggio con Sciortino, cedendo però negli altri incontri.

Copione simile anche nel femminile, dove il G.S.P. Ventimiglia è stato battuto 11-5. L’avvio era stato più equilibrato, con le piemontesi avanti 5-3 a metà gara. Le ventimigliesi hanno trovato punti preziosi grazie a Simona Bagalà, vincitrice nell’individuale e protagonista anche nel tiro di precisione chiuso in parità. Ancora una volta determinante il terzo turno: le giocatrici di Savigliano hanno conquistato tre gare su quattro, concedendo soltanto l’individuale a Floriana Anselmi.

Nonostante l’eliminazione, il terzo posto rappresenta un risultato di rilievo per entrambe le squadre liguri, che salgono sul podio nazionale insieme a giocatori, giocatrici e staff tecnici. Per la cronaca, il titolo italiano maschile è stato vinto dalla Vita Nova Savigliano, mentre quello femminile è andato alle genovesi dell’ABG.