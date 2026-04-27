Calcio. Anche Clarence Seedorf ad assistere al match della Sanremese contro il Club Milano (Foto e Video)

Ultimo match casalingo della stagione per la Sanremese che, nel successo 1-0 contro il Club Milano, ha visto un ospite d'eccezione: Clarence Seedorf, insieme ad altri ex giocatori come William Gallas e Taie Taiwo, ha impreziosito la giornata biancazzurra passando prima dal centro sportivo di Pian di Poma per poi recarsi allo stadio Comunale, concedendosi a tanti tifosi e appassionati in selfie e foto ricordo.

Prima del match ci ha raccontato di aver già assistito a sfide di Serie D, una categoria che può riservare delle sorprese e far scoprire talenti interessanti.

Piacevolmente colpito dall'accoglienza dei tanti bambini presenti per un torneo a Pian di Poma, molti dei quali probabilmente non lo hanno mai visto in azione nella sua attività agonistica da professionista: ma grazie ai social e alla tecnologia, anche le nuove generazioni possono apprezzare le gesta di un campione senza tempo.