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Sport | 27 aprile 2026, 07:05

Calcio. Anche Clarence Seedorf ad assistere al match della Sanremese contro il Club Milano (Foto e Video)

I biancazzurri hanno vinto 1-0 sotto gli occhi del grande centrocampista olandese, di Gallas e Taiwo

Ultimo match casalingo della stagione per la Sanremese che, nel successo 1-0 contro il Club Milano, ha visto un ospite d'eccezione: Clarence Seedorf, insieme ad altri ex giocatori come William Gallas e Taie Taiwo, ha impreziosito la giornata biancazzurra passando prima dal centro sportivo di Pian di Poma per poi recarsi allo stadio Comunale, concedendosi a tanti tifosi e appassionati in selfie e foto ricordo.

Prima del match ci ha raccontato di aver già assistito a sfide di Serie D, una categoria che può riservare delle sorprese e far scoprire talenti interessanti. 

Piacevolmente colpito dall'accoglienza dei tanti bambini presenti per un torneo a Pian di Poma, molti dei quali probabilmente non lo hanno mai visto in azione nella sua attività agonistica da professionista: ma grazie ai social e alla tecnologia, anche le nuove generazioni possono apprezzare le gesta di un campione senza tempo.

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Federico Bruzzese

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