Calcio. Sanremese-Club Milano 1-0, le parole dei protagonisti matuziani nel post partita (Video)

La Sanremese si congeda dal suo pubblico battendo 1-0 il Club Milano.

A fine partita tante le voci raccolte dalla sala stampa del "Comunale". Il presidente Alessandro Masu che è contento del risultato, della valorizzazione dei giovani (due 2008, Cavaliere e Anzalone, nell'azione del gol di Djorkaeff) e traccia un bilancio di questa stagione a novanta minuti dalla fine del campionato.

Mister Marco Banchini ha parlato di futuro: una stretta di mano con Karembeu e Issa che vale più di una firma su un contratto, e intanto in campo si sono viste buone cose e tanti aspetti che fino a questo momento non erano stati provati, con risultati soddisfacenti.

Per Samuele Anzalone un debutto da sogno: ha iniziato l'azione che ha portato al gol vittoria, e la rete l'ha poi sfiorata nei minuti di recupero: per lui una giornata ricca di emozioni.

A Simone Bregliano manca ancora il gol nell'era della presidenza Masu: sarebbe potuto arrivare oggi, ma la bravura del portiere avversario gli ha impedito di aggiornare la statistica. E sull'anno prossimo? È ancora tutto da decidere...