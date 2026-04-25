Yacht Club Sanremo al Mondiale ORC 2026 con Bellatrix e Resolute Salmon protagoniste a Sorrento

Lo Yacht Club Sanremo sarà tra i protagonisti del Campionato Mondiale ORC 2026, in programma a Sorrento dall’8 al 14 maggio nell’ambito della Tre Golfi Sailing Week, con due imbarcazioni rappresentative dei suoi soci.

In Classe B scenderà in acqua Bellatrix (ITA 17647) di Paolo Rampulla, un Italia 11.98 costruito nel 2019 e utilizzato anche per la scuola di mare a Sestri Levante. Dal 2025 sotto l’armamento di Rampulla, Bellatrix ha già dimostrato solidità e competitività nelle acque liguri, conquistando due podi alla Settimana Internazionale della Vela d’Altura di Alassio e al Campionato Invernale West Liguria.

In Classe C, riflettori puntati su Resolute Salmon (USA 20456), storico one-tonner progettato da Britton Chance Jr. e vincitore della One Ton Cup 1976 a Marsiglia. L’imbarcazione, armata per il Mondiale da Alberto Franchella e dalla famiglia Zaoli, torna a competere con una configurazione aggiornata per la vela d’altura contemporanea.

Negli ultimi anni, Resolute Salmon ha collezionato risultati di rilievo nel circuito delle vele classiche e IOR, tra cui le vittorie alle Régates Royales de Cannes (2019 e 2021), alle Grandi Regate Internazionali di Sanremo 2025 e alle Vele d’Epoca di Imperia 2025. Ha inoltre dimostrato la propria competitività anche nel contesto ORC, vincendo la Rolex Giraglia 2022 in ORC 2 e Super Combinata, in un’edizione da record per partecipazione.

La presenza al Mondiale assume un valore simbolico particolare: nel 2026 Resolute Salmon celebra i 50 anni dalla costruzione e dal titolo mondiale conquistato a Marsiglia, un anniversario che verrà festeggiato direttamente in regata con un equipaggio che unisce esperienza e tradizione, sotto il guidone dello Yacht Club Sanremo e del Circolo Velico Capo Verde, presieduto da Gina Zaoli.

«La presenza dei nostri soci al Mondiale ORC rappresenta un segnale importante della vitalità della nostra flotta d’altura – commenta il Commodoro Umberto Zocca di Montelupo – partecipare a un evento di questo livello conferma la qualità tecnica e sportiva che contraddistingue i membri del nostro Club.»

Il Mondiale ORC di Sorrento, organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli, prevede un programma articolato tra la regata offshore della Tre Golfi e le prove tecniche sulle boe, con oltre 130 imbarcazioni e le migliori squadre internazionali della vela d’altura.

La partecipazione del club ligure si inserisce nel solco di una tradizione sportiva consolidata, che vede lo Yacht Club Sanremo protagonista da anni nelle principali competizioni del Mediterraneo.