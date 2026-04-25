Tennis Sanremo, due settimane di sfide e talenti: i giovani protagonisti brillano sui campi di corso Matuzia

Si sono conclusi dopo due settimane di incontri intensi i tornei giovanili organizzati dal Tennis Sanremo, disputati sui campi in terra rossa di corso Matuzia. Un appuntamento che ha visto numerosi giovani tennisti provenienti da tutta la regione confrontarsi all’insegna della correttezza e della sportività. Grande soddisfazione per i due titolari dell’Accademia Mager/Civarolo Sanremo Tennis Team, Gianluca Mager e Matteo Civarolo, che hanno potuto festeggiare i risultati ottenuti dai propri allievi, protagonisti sia in termini di partecipazione che di vittorie.

La competizione si è articolata su cinque tabelloni, offrendo spazio a diverse categorie giovanili. Nell’under 12 maschile, vittoria per l’indiano Narang Sidhans, che ha avuto la meglio su Giovanni Zampino di Finale Ligure. Tra le ragazze dell’under 12 femminile, successo per Narang Shanaya Nair, che ha superato in finale la sanremese Lettieri Giulia. Passando alla categoria under 14 maschile, si è imposto il giovane talento di Bordighera, Spagnardi Louis, vincitore su Bonjean Lorenzo di Imperia. Nell’under 14 femminile, invece, trionfo tutto interno al Tennis Sanremo: Anna Sofia Lanza ha superato la compagna di squadra Zhozefina Khylko, entrambe rappresentanti dell’Accademia Mager/Civarolo. Infine, nella categoria under 16 maschile, si è assistito a un altro derby tra atleti della scuola di casa, con Giuseppe Lena che ha conquistato il titolo battendo in finale Emanuele Schivo.

L’organizzazione è stata affidata al giudice arbitro Guido Buonfiglio, supportato dai maestri della scuola tennis del circolo e da Massimo Salvatico per la gestione e la manutenzione dei campi. “Due settimane di sport vissuto con passione e grande partecipazione”, un bilancio più che positivo per il Tennis Sanremo, che conferma il proprio ruolo centrale nella crescita dei giovani talenti del territorio.

Nella foto: da sinistra Giuseppe Lena, Gianluca Mager ed Emanuele Schivo.