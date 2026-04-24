Pallacanestro. Sea Basket U17, stagione chiusa in trionfo con una vittoria netta a Loano

Si chiude con un convincente successo la stagione dell’Under 17 del Sea Basket, protagonista di un’ottima prova sul parquet del PalaGarassini di Loano. La coalizione tra Sea Basket e Olimpia Basket ha infatti superato i padroni di casa con un netto 83-57, al termine di una partita che ha evidenziato i progressi e il lavoro svolto durante l’intero anno.

Una prestazione solida e convincente da parte di tutta la squadra, capace di imporre il proprio ritmo sin dalle prime battute. In regia Campanale ha guidato i compagni con lucidità e spirito di sacrificio, mentre Dinstuhler si è imposto sotto canestro dominando l’area avversaria. Fondamentale anche il contributo di Frontero e Gervasoni, precisi dalla lunga distanza e decisivi nel respingere ogni tentativo di rimonta dei loanesi.

Ma oltre ai singoli, a fare la differenza è stato il collettivo: Massa, Martinez, Tagliatini, Scaramuzzino e Iacob, insieme ai più giovani Moloddy e Carissimi, hanno dato prova di compattezza e spirito di squadra. Un pensiero anche per Perotti, assente per infortunio ma parte integrante del gruppo.

I risultati ottenuti nel corso della stagione sono il frutto di un lavoro costante e condiviso, con i ragazzi sempre pronti a seguire le indicazioni dello staff tecnico guidato da coach Bonino e dall’assistente Vitale. Un gruppo che, oltre a essere squadra in campo, ha dimostrato di essere anche unito fuori, costruendo legami solidi e duraturi.

Tabellino: Carissimi 3, Iacob, Martinez 9, Scaramuzzino, Massa 10, Campanale 6, Tagliatini, Gervasoni 14, Frontero 15, Dinstuhler 24, Moloddy 2