Ginnastica Riviera dei Fiori protagonista tra le gare di Chiari e l'Ariston: podi, talento e trionfo al GEF

È stato un periodo intenso e ricco di soddisfazioni per l’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, protagonista tra competizioni e prestigiosi eventi artistici. L'11 e 12 aprile, le ginnaste della sezione ritmica hanno preso parte al Campionato Interregionale di Ritmica Europa a Chiari (BS), distinguendosi in numerose prove individuali e di squadra. Tra i risultati più significativi spiccano Alessia Cirone, 4* GOLD terza fascia, e Marie Panizzi, 3* SILVER terza fascia, insieme a ottime prestazioni di Menacer Yasmine, Rebagliati Clizia, De Nicola Bianca e molte altre atlete che hanno contribuito a un bilancio complessivamente positivo.

Buoni piazzamenti anche nelle prove a coppie e nelle squadre, con risultati di rilievo come il secondo posto della coppia Raguseo Ginevra – De Nicola Bianca e delle squadre EASY allieve e GOLD Open. Da sottolineare inoltre le vittorie delle squadre Silver allieve e Joy allieve, a conferma della qualità e della profondità del gruppo. Grande soddisfazione è stata espressa dal team tecnico composto da Lorenza Frascarelli, Ilaria Cavicchia, Monia Stabile e Vittoria Arieta, già al lavoro per preparare le ginnaste alla finale nazionale di Riccione prevista a fine maggio.

Ma l’attività della società non si limita alle competizioni. La Riviera dei Fiori ha brillato anche sul palcoscenico della 27ª edizione del GEF, prestigiosa manifestazione dedicata alla creatività giovanile. Le coreografie ideate da Monia Stabile hanno conquistato il pubblico del Teatro Ariston. Nella serata inaugurale sono andati in scena “HOPE” e “NEMESIS”, due esibizioni che hanno saputo unire tecnica ed espressività, coinvolgendo numerose atlete del sodalizio. Durante la finale del 17 aprile è stata proposta anche “FRIDA”, arricchita dalla partecipazione di nuove interpreti. Proprio “NEMESIS” ha ottenuto il massimo riconoscimento: primo posto nella sezione danza e ginnastica, grazie a una coreografia definita “sofisticata ed elegante”. Il prestigioso Delfino d’Argento è stato consegnato nelle mani della professoressa Daniela Breggion, storica figura di riferimento della società, andando ad arricchire una bacheca già ricca di successi.

Lo sguardo è ora rivolto ai prossimi impegni: nella settimana successiva sarà la volta dell’artistica maschile e femminile, impegnata a Lignano Sabbiadoro per le finali nazionali PGS. Una stagione che continua a confermare la Ginnastica Riviera dei Fiori tra le realtà più dinamiche e vincenti del panorama sportivo.