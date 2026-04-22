Sanremo, il trampolino elastico gold torna protagonista: successi, podi e qualificazioni verso Torino

Dopo nove anni di assenza, il trampolino elastico livello gold è tornato protagonista in Liguria con la seconda prova del campionato nazionale individuale – zona tecnica 1, andata in scena domenica 19 aprile a Sanremo, presso la palestra della ginnastica del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori. L’organizzazione dell’evento è stata affidata alla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, in collaborazione con il Comitato Regionale Liguria. La competizione rappresenta uno snodo cruciale: le due prove del campionato sono infatti qualificanti per la finale nazionale di Torino, in programma dal 15 al 17 maggio.

Le gare, appartenenti a una disciplina olimpica spettacolare e altamente tecnica, prevedono l’esecuzione di due esercizi composti da 10 salti consecutivi, valutati in base a difficoltà, esecuzione, altezza e controllo degli spostamenti sul telo elastico. Tra i risultati più rilevanti spicca, nella categoria senior, il brillante argento di Matilde Sappia. Negli allievi 2, invece, resta un pizzico di rammarico: dopo un primo esercizio eccellente che lo aveva portato al comando, un errore nel secondo ha relegato il ginnasta al quarto posto, risultato che “non gratifica il nostro atleta e lo staff tecnico”, composto da Damiano Giunta, Giulia Bellone ed Elisa Addiego.

Le premiazioni sono state officiate da Maurizio Cipriani, presidente del Comitato Regionale Liguria, insieme alla responsabile nazionale della formazione TE Francesca Beltrami e al consigliere regionale Claudio Frascarelli, anche in rappresentanza del presidente federale Andrea Facci. Il bilancio del weekend si arricchisce ulteriormente grazie alla partecipazione al campionato francese Elite, disputato il giorno precedente a La Seyne-sur-Mer. Gli atleti, in gara per la società Kelo Trampo di Saint-Laurent-du-Var, hanno conquistato un prestigioso doppio argento nelle categorie allievi maschile e senior femminile. Parallelamente alla prova nazionale, il direttivo societario ha organizzato anche la seconda prova del campionato regionale individuale silver di Liguria ed Emilia-Romagna. In questo contesto, dominio assoluto delle ginnaste locali, con tutti i podi liguri conquistati dalle atlete della Riviera dei Fiori.

Tra i risultati principali:

Allieve 1: oro Camilla Di Simone, argento Beatrice Evangelista, bronzo Diana Pannuti

oro Camilla Di Simone, argento Beatrice Evangelista, bronzo Diana Pannuti Allieve 2: oro Matilde Cosentino, argento Giulia Parente, bronzo Noemi Giancaterino

oro Matilde Cosentino, argento Giulia Parente, bronzo Noemi Giancaterino Junior: oro Mia Bertonasco, argento Benedetta Semiglia

oro Mia Bertonasco, argento Benedetta Semiglia LB Junior: oro Roberta Di Michele, argento Cecilia Carlo

Tutte le ginnaste hanno ottenuto la qualificazione per i campionati nazionali di Torino.

Grande entusiasmo anche per la Gymflowers Cup, competizione societaria multidisciplinare che ha visto gli atleti cimentarsi in esercizi acrobatici su trampolino, tumbling e mini trampolino. Un’esperienza nuova e coinvolgente per il gruppo, che ha partecipato numeroso e con grande spirito di squadra. Soddisfazione generale per l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento: “La gara si è svolta regolarmente, con apprezzamenti per la struttura e l’intero staff”. L’impianto, sebbene ancora in fase di completamento, si distingue per qualità delle attrezzature e una posizione strategica, collegata alla ciclabile e alle spiagge. Le competizioni fanno parte del più ampio Sanremo Gym Festival, che proseguirà il 23 e 24 maggio con nuovi eventi: gymnaestrada, minigym, supergym e topgym, confermando Sanremo come punto di riferimento per la ginnastica.