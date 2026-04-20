Arti marziali. Tsukuri Judo Ventimiglia protagonista allo stage nazionale di Chianciano

Si è concluso domenica lo stage nazionale di Chianciano, appuntamento di rilievo valido anche come aggiornamento tecnico, che ha visto la partecipazione dello Tsukuri Judo Ventimiglia con i propri tecnici e una rappresentanza di allievi.

Presente anche Cristian Di Franco, docente nazionale e vice coordinatore del settore judo del CSEN, in un contesto di altissimo livello che ha riunito alcuni tra i più importanti nomi della disciplina. Tra gli ospiti d’eccezione Darcel Yandzi, Marvin De La Cruz, Ilenia Scapin, Roberto Meloni, Nicola Ripandelli e Stefano Proietti, tutti docenti di grande esperienza con palmarès che includono partecipazioni e medaglie a Olimpiadi, Mondiali ed Europei.

Lo stage si è distinto per la sua completezza, offrendo spazio a ogni aspetto del Judo: dai kata all’agonismo, dall’insegnamento agli aspetti psicologici. Tre giorni intensi all’insegna dello studio, dell’amicizia e della condivisione, che hanno permesso agli atleti di confrontarsi direttamente con professionisti di altissimo livello.

“Sono molto fiero dei miei ragazzi e del mio staff – ha commentato il direttore tecnico del Tsukuri Judo Ventimiglia –. Si sono dimostrati all’altezza della situazione, mostrando una grande voglia di apprendere. Il nostro obiettivo è creare un ambiente fondato sui valori e sulla crescita personale, prima ancora che sui risultati sportivi. Per noi l’aspetto educativo e umano viene sempre al primo posto, cercando di essere un supporto anche per le famiglie”.

Un ringraziamento è stato infine rivolto al presidente Francesco Proietti, a Franco Penna e a Roberto Fortunati per l’organizzazione, oltre a tutto lo staff del CSEN, da sempre sinonimo di grande coesione e professionalità.