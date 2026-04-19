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Sport | 19 aprile 2026, 16:31

Atleti dal Belgio a Sanremo: le società K.A.C.E.A. e A.L.V.A. scelgono Pian di Poma per il quarto anno consecutivo

Venticinque giovani fiamminghi in allenamento per una settimana nell’impianto sanremese: corsa, palestra e test atletici confermano l’apprezzamento internazionale per le strutture cittadine

La K.A.C.E.A. e la A.L.V.A., due società sportive di atletica leggera provenienti da Aalst, nelle Fiandre orientali (Belgio), hanno scelto ancora una volta Sanremo come sede del loro training camp primaverile. Per il quarto anno consecutivo, la città dei fiori è diventata la base operativa di una settimana di allenamenti intensivi e test sportivi.

I venticinque giovani atleti, accompagnati dai rispettivi allenatori, hanno potuto usufruire in esclusiva dell’impianto di atletica di Pian di Poma, grazie alla collaborazione con il personale della Sanremo Sport & Turism, gestore della struttura.

Il programma ha alternato sedute di corsa in pista, ginnastica a corpo libero in palestra e potenziamento in sala pesi, con attività differenziate in base alle esigenze dei gruppi e agli obiettivi agonistici della stagione.

La scelta di tornare ogni anno a Sanremo conferma l’alto livello delle strutture sportive cittadine, sempre più apprezzate anche a livello internazionale. Un riconoscimento importante per l’impianto di Pian di Poma e per l’accoglienza offerta dalla città.

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