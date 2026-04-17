Boxe thailandese e k1, a Ventimiglia stage con il campione mondiale Christian Zahe (Foto)

Il campione mondiale Christian Zahe sbarca a Ventimiglia. Sabato 18 aprile dalle 16 presso il porto di Cala del Forte si terrà uno stage tecnico di gruppo con tecniche di boxe thailandese e k1.

L'evento è proposto dal Club Phuket Ventimiglia con il patrocinio del Comune. "Un'occasione unica per tutti gli amanti di arti marziali" - dicono gli organizzatori - "Lo stage tecnico di gruppo con tecniche di boxe thailandese e k1 sarà diretto dal campione mondiale di entrambe le discipline: il maestro Christian Zahe".

"Si terrà sabato 18 aprile dalle 16 alle 17.30 a Cala del Forte a Ventimiglia" - sottolineano gli organizzatori - "Per informazioni si può contattare il 3404685529, Luca Amor del Club Phuket Ventimiglia".