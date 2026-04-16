Ginnastica Riviera dei Fiori protagonista tra Genova Varazze e oltre oro podi e finali nel mirino

vFine settimana ricco di soddisfazioni per la Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, impegnata su più fronti tra Genova, Varazze e altre località italiane.

Sabato 11 aprile, nel capoluogo ligure, si è svolta la prima prova del campionato regionale a squadre di ginnastica artistica maschile settore silver, organizzata dalla società Vivisemm di S. Eusebio. Nonostante la partenza all’alba, con ritrovo alle 6 del mattino, i giovani ginnasti hanno ottenuto risultati di rilievo.

Nella categoria Allievi LB è arrivato il primo posto per il trio composto da Emanuele Norberti, Pietro Serini e Samuele Lombardo, che hanno conquistato il gradino più alto del podio con un punteggio di 136,300 grazie a esercizi su corpo libero, volteggio, parallele pari, sbarra e minitrampolino. Buona anche la prova della squadra Allievi LA con Andrea Driza, Jacopo Romeo e Gabriele Norberti, che ha chiuso al quinto posto con 98,300 punti, a soli 0,550 dal podio, al termine di una gara molto combattuta.

Grande soddisfazione per il tecnico Damiano Giunta, già al lavoro per preparare gli atleti in vista delle finali nazionali PGS in programma a Lignano Sabbiadoro dal 25 al 27 aprile.

Domenica 12 aprile spazio alla ginnastica artistica femminile a Varazze, nella prova regionale PGS. Brilla Isabel Cangialosi, oro nella classifica assoluta grazie ai migliori punteggi al corpo libero, alla trave e al minitrampolino. Bene anche Miriam Kuriakose, settima nell’assoluta, ed Emma Di Zio. Il tecnico Giulia Bellone ha sottolineato la grinta delle ginnaste, tutte all’esordio in questa tipologia di competizione.

Sempre domenica, a Cumiana, Pietro Serini ha partecipato a un allenamento di valutazione tecnica in vista del prossimo Campionato Europeo di Teamgym, accompagnato dai tecnici Elisa Addiego e Damiano Giunta, impegnati anche in un’intensa giornata di aggiornamento.

Parallelamente, un gruppo di ginnaste della sezione ritmica ha gareggiato a Chiari nel circuito Ritmica Europa, conquistando numerosi podi e buone prestazioni in vista delle finali nazionali di Riccione.

L’attenzione ora si sposta su Sanremo, dove la società sta organizzando, presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, importanti appuntamenti del calendario nazionale di trampolino elastico. Sabato 18 e domenica 19 aprile sono in programma i campionati regionali silver di Liguria ed Emilia Romagna e la seconda prova del campionato individuale gold di zona tecnica 1, con la partecipazione di atleti provenienti da tutto il nord Italia.