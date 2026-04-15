Imperia Calcio: a pochi giorni dal derby con la Sanremese Arkipiù Srl acquisisce il club nerazzurro: nasce il progetto D’Onofrio

La svolta nel calcio ligure è ufficiale: Imperia Calcio passa sotto il controllo di Arkipiù Srl, realtà leader nel settore delle costruzioni e dello sviluppo immobiliare. L’operazione, guidata dal fondatore e amministratore delegato Giuseppe D'Onofrio, segna non solo un cambio di proprietà ma l’avvio di un progetto imprenditoriale strutturato che punta a coniugare sport, impresa e territorio.

La nuova proprietà ha scelto la continuità: confermata la fiducia nell’attuale dirigenza e nello staff tecnico, con l’obiettivo di garantire un finale di stagione sereno e stabile. Il progetto si fonda su una visione manageriale che mira a portare nel club le metodologie aziendali di Arkipiù: pianificazione strategica, solidità finanziaria e investimenti a lungo termine. Tra i pilastri del nuovo corso ci sono il potenziamento delle infrastrutture e la valorizzazione del settore giovanile, con l’obiettivo di trasformare il club in un vero e proprio laboratorio di crescita sportiva ed educativa. In questa prospettiva, il legame con il territorio sarà centrale: il club punta a diventare un punto di riferimento sociale oltre che sportivo, in sinergia con le istituzioni locali.

“Assumere la guida di una società storica come l'Imperia Calcio è per me un onore e una sfida che affronto con grande passione. La nostra filosofia si riassume in due parole: Strategia e Pianificazione.” Il presidente D’Onofrio ha poi aggiunto: “Vogliamo costruire un futuro solido, che parli ai giovani e che offra alla città non solo una squadra competitiva, ma un punto di riferimento sociale. L’obiettivo è generare opportunità concrete e valore oltre il campo da gioco.” Con questo passaggio, l’Imperia apre una nuova fase della sua storia, in cui sport e impresa si integrano in un unico modello di sviluppo territoriale e formativo.