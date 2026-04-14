Successo oltre le aspettative per il “Diversamente Rally!”: emozioni, inclusione e motori protagonisti a Porto Sole

Domenica a Porto Sole è tornato il “Diversamente Rally!”, un appuntamento ormai consolidato che unisce passione sportiva e solidarietà, regalando ogni anno emozioni autentiche e momenti di grande condivisione.

Ideato dieci anni fa, nel novembre 2015, l’evento continua a crescere, confermandosi come un’iniziativa capace di coinvolgere pubblico e partecipanti in un’esperienza unica. “Passione sport e solidarietà che si uniscono creando un’emozione unica” è lo spirito che ha guidato anche questa edizione, che ha superato ogni aspettativa.

La manifestazione è stata resa possibile grazie all’impegno organizzativo della Scuderia dei Fiori, con Luca Fidale, insieme ad Alessia Events di Alessia Pavone, agli speaker Agostino O. e al dj Ace (Fabio P.), oltre al fondamentale supporto degli sponsor: 3 F Competition, Porto Sole, X Rally Team, Costa Ligure, Bardahl, OMP, FGN Climatizzazione, 4 Mori Prodotti Tipici Sardi e Igea Soluzioni Ortopediche.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e alle centinaia di persone che hanno partecipato con entusiasmo, vivendo in prima persona l’esperienza accanto ai piloti.

Tra i protagonisti della giornata: Luca Fidale su Skoda Fabia, Daniele Viale su Ford Escort MK1, Ferdinando Zito su Peugeot 208 Rally4, Michele Lanteri su Peugeot 106, Ugo Pisano su Fiat Seicento Kit, Marco Gangemi e Davide Durante, entrambi su BMW M3.

Un’edizione che conferma il valore del “Diversamente Rally!” non solo come evento motoristico, ma come simbolo di inclusione, partecipazione e condivisione, capace di lasciare un segno profondo in tutti i presenti.