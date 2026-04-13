Arti marziali. Judo Club Simonazzi Bordighera protagonista alla Sharin Cup di Quiliano

Due giornate intense, tra emozioni, fatica e grande partecipazione, hanno visto il Judo Club Simonazzi impegnato alla Sharin Cup di Quiliano, in provincia di Savona, appuntamento ormai consolidato e di ottimo livello tecnico, con la presenza di atleti provenienti da diverse realtà competitive, in particolare dal Piemonte, tra cui anche judoka ai vertici del ranking nazionale.

Un fine settimana che ha messo in evidenza non solo i risultati ottenuti, ma soprattutto il percorso di crescita degli atleti, dagli agonisti fino ai più piccoli, confermando la solidità del lavoro svolto sul tatami e fuori.

Sabato: agonisti tra confronti di alto livello e segnali importanti

La giornata di sabato si è aperta con la categoria Cadetti.

Ottimo risultato per Francesco Quaglia (-66 kg), che conquista un meritato 3° posto, dimostrando solidità e buona gestione degli incontri. Lo stesso atleta è poi tornato sul tatami nella categoria Junior/Senior unificata, affrontando avversari di livello elevato e cedendo solo per somma di ammonizioni: un’esperienza preziosa in una fase di crescita importante.

Nella categoria Junior, buona prova anche per Alberto Ciccia (-66 kg), al primo anno di categoria, che si è confrontato con due tra gli atleti più forti del tabellone. Nonostante le difficoltà, ha mostrato maturità e progressi tecnici significativi.

Luana Corbelli (-44 kg) chiude con un ottimo 2° posto: atleta di qualità, ha espresso solo a tratti il suo potenziale, ma il percorso appare chiaramente in crescita.

Anis Rayan (-73 kg) termina al 7° posto in una categoria molto numerosa e competitiva.

Negli Esordienti B, Aron Lanzafame ha mostrato determinazione e buona attitudine al combattimento, pur senza raggiungere il piazzamento.

Negli Esordienti A, doppio 5° posto per Vladimir Cossu ed Edoardo Fazzino (-42 kg), entrambi vicini al podio con prestazioni convincenti.

Nei -55 kg, ottimo 3° posto per Maxime Larsen, in continuità con i progressi già evidenziati nelle ultime gare.

Nei -66 kg, giornata più complessa per Alberto Cannataro, che non riesce a trovare continuità: un passaggio comunque utile nel percorso di crescita.

A chiudere la giornata, splendida prestazione per Francesca Lanzafame, che nei -52 kg (categoria superiore rispetto alla sua abituale -48 kg) conquista il 1° posto dopo due incontri combattuti, dimostrando carattere e grande qualità.

Domenica: entusiasmo e crescita nei più giovani

La domenica è stata dedicata alle categorie giovanili, con incontri che hanno confermato il buon lavoro tecnico svolto in palestra.

Nella categoria Ragazzi, Samia Lanzafame conquista un ottimo 2° posto dopo una buona capacità di reazione, mentre Jamel Zinoubi chiude anch’egli al 2° posto con grande determinazione.

Buona prova anche per Chiara Poletto, che chiude al 3° posto mostrando progressi nonostante la poca esperienza.

Bambini B: primi passi già di alto livello

Nella categoria Bambini B (2019–2020), i più piccoli hanno mostrato segnali molto incoraggianti, evidenziando già attenzione tecnica e capacità di impostare l’azione.

Edoardo Cattaneo – 1° posto

Elias Calipa – 2° posto

Andrea Fazzino – 2° posto

Alice Giorgeschi – 2° posto

Valentino Montesoro – 2° posto

Ayaan Mucaj – 3° posto

Un gruppo che cresce rapidamente e che dimostra già una base tecnica in costruzione.

Fanciulli: tecnica e consapevolezza in crescita

Nella categoria Fanciulli, il livello si alza ulteriormente con incontri più strutturati e maggiore consapevolezza tattica.

Mattia Papa – 1° posto

Azzurra Viale – 1° posto

Marco Scaffidi Fonti Maccario – 2° posto

Morgana Sicari – 3° posto

Risultati importanti, arrivati al termine di confronti impegnativi contro avversari di alto livello, soprattutto provenienti dal Piemonte.

Il valore del gruppo e delle famiglie

Al di là delle medaglie, ciò che resta di queste due giornate è il valore del percorso: crescita, esperienza e spirito di squadra.

Un ringraziamento speciale va alle famiglie, fondamentali nel sostenere ogni trasferta e ogni allenamento. Nel judo, infatti, il lavoro è individuale sul tatami, ma diventa collettivo fuori, grazie all’impegno condiviso tra atleti, tecnici e genitori.

Il cammino del Judo Club Simonazzi continua, con la consapevolezza che ogni gara rappresenta un passo avanti nella costruzione del futuro sportivo dei giovani judoka.