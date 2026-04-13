Arti marziali. Grande successo per lo stage annuale della Mushin Dojo Karate a Ventimiglia

Si è svolto domenica 12 aprile lo stage annuale della Mushin Dojo Karate Ventimiglia, appuntamento ormai fisso nel calendario della società sportiva, che ogni anno riunisce atleti e tecnici per una giornata interamente dedicata alla pratica e all’approfondimento tecnico.

Sotto la direzione del direttore tecnico Luca Valente, gli allievi hanno lavorato per l’intera giornata con esercitazioni mirate, concentrandosi su tecnica, coordinazione e preparazione atletica. Lo stage ha rappresentato un momento importante di confronto e crescita per tutti i partecipanti, indipendentemente dall’età e dal livello di esperienza.

A contribuire allo svolgimento delle attività sono stati anche il maestro Carmine Cosentino e l’atleta agonista Morgan Ingrao, la cui presenza ha permesso di creare una sinergia tra esperienza tecnica e approccio agonistico, arricchendo ulteriormente il percorso formativo degli allievi.

La società ventimigliese, che ha recentemente festeggiato il quinto anno di attività, conta oggi circa 50 iscritti, con un range d’età molto ampio che va dai 3 ai 63 anni. I corsi sono organizzati per fasce d’età, con l’obiettivo di garantire un percorso adeguato e progressivo a ciascun praticante.