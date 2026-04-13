La mixology mondiale fa tappa al Rêve Bistrot: guest night con le star Luca Cinalli e Lucio Marino

Un appuntamento d’eccezione sta per accendere i riflettori sulla città dei fiori, dedicato a tutti gli amanti della mixology d’autore e dell’alta ospitalità. Venerdì 17 aprile 2026, a partire dalle ore 21, il Rêve Bistrot dell’Europa Palace Hotel ospiterà una guest night esclusiva che vedrà protagonisti due giganti del bartending internazionale: Luca Cinalli e Lucio Marino.

Un Hub contemporaneo nel cuore della città

All’interno di uno degli indirizzi più dinamici e glamour di Sanremo, la serata si preannuncia come un’esperienza immersiva dove creatività, eleganza e ricerca si fondono. Il Rêve Bistrot si conferma così un elegante hub contemporaneo, punto di riferimento per chi cerca un’esperienza che sappia unire cucina d'eccellenza, mixology e convivialità in chiave cosmopolita.

La proposta: innovazione e territorio

I due celebri bartender daranno vita a una speciale carta di cocktail signature, realizzati per l'occasione con:

Gin D’Azur

Prodotti Cocchi

Ogni creazione racconterà un viaggio sensoriale capace di unire il rispetto per il territorio all'innovazione più spinta.

Jazz e atmosfera

Ad arricchire l’esperienza, una raffinata selezione musicale live in chiave jazz, perfettamente in linea con l’identità del Rêve Bistrot: uno spazio dove non ci si limita a cenare, ma si vivono momenti unici tra intrattenimento di classe e cultura del "bere bene".

Un appuntamento imperdibile per chi cerca una serata autentica e ricca di stile nel panorama sanremese.

Per ulteriori dettagli sull'evento è possibile consultare il sito ufficiale: www.europapalacesanremo.com